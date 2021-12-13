通膨風險升溫 中壽打造「豐利月增」退休金

設計月撥回、加值回饋金機制 獲得保障之餘更有機會增加資產

隨著通膨風險升溫，許多民眾開始擔心辛苦攢存的積蓄，恐怕無法支應節節上升的物價，更可能侵蝕未來的退休金準備，而面對這樣的大環境趨勢，其實若能善用保險，不僅能獲得保障，還有機會增加資產，達到兼顧的效果，逐步打造退休後的小金庫。

事實上，在國人平均餘命不斷延長下，「活太久、錢不夠用」已成為現代人的新擔憂，尤其現階段定存無法對抗通膨，投資又怕遭遇市場波動，因此退休金準備是否充足成為重要課題。

為協助民眾規劃退休金，中國人壽推出「中國人壽豐利月增」系列商品，包括「中國人壽豐利月增變額壽險」、「中國人壽豐利月增外幣變額壽險」、「中國人壽豐利月增變額年金保險」及「中國人壽豐利月增外幣變額年金保險」等四張保單，提供新臺幣或美元，以及壽險或年金險的選擇，讓民眾無論是希望強化保障或規劃退休皆可行。同時，給付方式也可依自身需求，採現金給付、累積單位數或配置於同幣別停泊帳戶等方式。

「中國人壽豐利月增」系列商品費用結構單純，投保後亦無收取保單管理費，有助於減少投保後的負擔。同時，具有月撥回機制，當淨值達8美元以上，即能參與定期撥回，且撥回機制為階梯式。

此外，為鼓勵民眾進行保單規劃時，能從長期資產配置的角度思考，「中國人壽豐利月增」系列商品更設計從第5保單週年日(含)起，年年享加值回饋金0.5%投入帳戶。

不過，中國人壽提醒，保險除了宜做為長期資產配置的規劃工具，保單帳戶價值也會隨所選擇的投資標的績效波動，民眾必須自負投資盈虧之風險，因此呼籲須按自身的風險承受程度，選擇適合的投資型保單，才能讓保險商品發揮最符合需求的效果。