對Omicron新變種病毒的警惕減弱 市場避險平倉加強 這週關注關注注意央行的貨幣政策

股市反彈，避險平倉加強

上週，市場對對新冠肺炎的新變種「Omicron」的警惕減弱，從前一週末開始的避險平倉加強。

另外，在週末發佈的美國消費者物價指數與市場預測相同，對於美國提前加息的過度期待減弱，市場對風險容忍度提升，推動了美國股市上漲。

在外匯市場中，日圓、瑞郎、美元走弱，而澳元、加元、紐元等資源國家貨幣走強，市場選擇風險情緒加強。

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10年、2年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利率因避險情緒減弱，長期殖利率回升。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖來看，與前一週一樣，中長期殖利率有所回升。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注以美國FOMC為首的主要央行貨幣政策

這週，主要國家（地區）的央行都將舉行決定貨幣政策會議。

其中，美國FOMC將成為主要焦點。

市場根據鮑威爾美聯儲主席在國會作證時的發言，預測在這次FOMC會議中將加快收縮寬鬆政策。

因此，如果出現收縮寬鬆政策速度以及將來加息等相關話題時，市場有可能會出現過激反應，還請多加注意。

除此之外，歐洲央行（ECB）、日本央行（日銀）、英國央銀行（BOE）等國家央行也都將舉行決定貨幣政策的會議。現在，全球的消費者物價指數都在上升，各國央行的評價與回應將會受到關注，也需要注意被內容左右的可能性。

【參考數據-主要國家消費指數】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場避險平倉加強，日圓、瑞郎、美元走弱，而澳元、加元、紐元等資源國家貨幣走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近30天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，依然是日圓、瑞郎、美元強勢，澳元、紐元弱勢，但是與以前相比，強弱差距正在縮小。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

點擊查看最新OANDA外匯強弱圖

近30天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指CFD雖然轉為反彈，但是US2000依然弱勢。

歐洲市場

歐洲股指CFD雖然也轉為反彈，但是在週末受到上行阻力。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指CFD大部分都堅挺上漲，但是，新加坡的股指依然弱勢。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤主要貨幣對之間的相關性，與平常相比整體較低，看來市場不是以美元為中心。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

從美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性來看，因日圓兌主要貨幣全面走弱，所以，除了GBPJPY以外，其他貨幣對之間的相關性都較高。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）來看，US500與澳元的相關性較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓在113日圓價位小幅波動。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏離，因為最近一直在箱體的低價位區域波動，所以帳面虧損的多頭部位稍微增加。如果下移低價的話，這次多頭部位的停損回賣將會增加，有可能會推動下跌，還需注意。

從4小時圖表來看，下跌後的反彈也暫時停止。在確認今後的方向時，需要關注在下探低價時能否守住最近的支撐水平，在上探高價時能否突破上週的高價水平等。

【USD/JPY的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，日圓的IMM期貨部位與前一週一樣，日圓空頭部位持續減少。這週需要關注是否會維持現在的走勢。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/12/07）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元在狹窄的箱體內上下波動，沒有明確的方向。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位，因為一直維持橫向波動，所以在最近價位水平進入市場的部位增加。

從4小時圖表來看，波動幅度漸漸收縮，多空雙方勢力均衡，波動有可能會出現停滯，而均衡一旦被打破，受到壓力一方的部位的停損將會增加，需要注意有可能在短期內均衡被打破而出現明確的方向。

在確認今後的方向時，需要關注由高價和低價連接的趨勢線，以及近期高價與低價的水平等。

【EUR/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，歐元的IMM期貨部位中空頭部位減少，依然是多空沒有太大偏差。今後需要關注會偏向多空哪一方。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/12/07）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元一直走弱，在週末出現了一些反彈。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率上升至60%左右，因為最近的反彈，令帳面虧損的空頭部位增加。

如果今後持續反彈的話，這些空頭部位的停損有可能會推動上漲，還需注意。

從4小時圖表來看，雖然一直是下跌趨勢，但是在週末突破了由高價連接的趨勢線。在確認今後的方向時，需要關注能否上移高價，以及在下調時能否守住由低價連接的趨勢線以及近期低價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，英鎊的IMM期貨部位中空頭部位稍微減少。從前一個月一直增加的空頭部位也出現了停止。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/12/07）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元轉為反彈，上升至0.71後半價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率下降至60%左右，因為最近的反彈，令帳面虧損的空頭部位增加。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能會持續走強。

從4小時圖表來看，在上週後期，反彈也出現了停止。在確認今後的方向時，需要關注在下調時能否守住近期支撐水平，在上探高價時能否上移高價等。

【AUD/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二，澳元的IMM期貨部位中空頭部位稍微增加。因為大幅偏向於空頭部位，而交易澳元的交易者中消極的也較多，所以，也可以預測透過這些部位的結算，還有上漲的空間。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/12/07）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P股票指數500（US500）

上週的US500轉為反彈，上漲至4700左右。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空沒有太大偏差，因為最近連續反彈，令帳面虧損的空頭部位增加。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能會持續走強。

從4小時圖表來看，連續反彈並突破了由高價連接的趨勢線以及近期高價水平。在確認今後的方向時，需要關注能否再次上移高價，在下調時能否守住過去的支撐線以及支撐價位等。

【US500的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場中，多頭部位的比率雖然一直上升，但是上週是空頭部位稍微增加，多頭部位比率上升也暫時停止。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2021/12/07）】

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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