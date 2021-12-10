和大11月營收創歷史同期次高 前11月營收達61.58億元

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）初步結算2021年11月合併營收為6.08億元，月增12.21％，創歷史同期次高紀錄，較去年同期增加1.09％，累計前11月營收為61.58億元，較去年同期成長32.56％，確定回到上升走勢，12月受到上半年度延遲出貨及微幅漲價調整下，營收表現漸趨回穩，未來營運保持樂觀。

和大上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運塞港等不利因素影響，第三季整體營收已漸恢復往年水準，為因應往後客戶綠能車款新訂單挹注，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位，將先啟動4條自動化AI智能產線，可為第四季營運注入成長動能。

和大經過近一年多的整備，除持續資本投資外，對外積極開發新客戶新訂單，對內則落實精實管理與智慧製造，研發技術創新，強化品質質量，今年甫榮獲經濟部第六屆卓越中堅企業獎，繼2019年獲經濟部國家產業創新獎後，再次得到國家級管理獎項的肯定。

同時，為因應各國政府落實節能減排目標、ESG及環保永續經營政策，促使全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展，並在2030年停止生產燃油車，和大更超前佈署各家電動車廠訂單需求，將同步啟動嘉義五廠及台中大里新廠的營建工程與設備規劃，目標2022年動工興建，2023年中挹注新產能及營運動能。

展望明年營運表現，預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工等應可陸續獲紓解，再加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，全年營收應可再創新高，逐步邁向百億企業大關。