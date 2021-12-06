因應2022貨幣緊縮 投資重股債平衡

債市因利率走高，富邦證券建議，適度配置固定收益型資產

全球央行面對供應鏈重整、中國能耗政策轉變、歐美碳中和趨勢等影響，全球供給面限制增加，物價上漲壓力仍高。伴隨通膨升溫，全球央行將逐漸調整過去兩年寬鬆貨幣政策步伐，部分新興市場國家已經升息，市場預期美歐為首的已開發國家2022年將逐漸升息。富邦證券表示，既有的資金行情是否仍將持續，為明年最值得留意的關注焦點，而觀察2022年資本市場，主要受到後疫情時代調整，景氣溫和復甦，但整體企業盈餘成長動能將放緩。

2021股優於債，風險性資產當道

富邦證券指出，2021年金融市場主軸股優於債，市場投資人樂觀積極。以台灣境內外基金銷售觀察，2021年1到9月股票型基金1.41兆台幣，已經高於去年全年1.36兆台幣，佔比(不含貨幣型)自44%提升到49%；相比之下，債券基金佔比則由2020年41%衰退至29%。若以保費總額觀察，今年1到9月投資型保單保費總額已達4,390億台幣，較去年全年3,402億台幣成長29%，佔比更是近年來首度超過儲蓄型保單。投資人紛紛將資金流入風險性資產賺取資本利得，配置於較穩健的固定收益型商品比例下滑。

受全球央行貨幣政策緊縮，市場波動度增加，市場風險偏好將放緩。富邦證券表示，2022年貨幣政策中立化過程中，投資主題將由今年股優於債的資金行情開始轉往股債平衡。回顧2004年、2017年兩次升息循環，貨幣政策逐漸正常化的過程中，股債表現沒有出現大幅修正。股票投資機會仍多，但需慎選商品擇優布局；債市則因利率逐步走高，許多標的提供不錯的穩健收益，可適度配置固定收益型商品。

股票聚焦趨勢類股 ，可適時配置ELN提高報酬績效

股票投資方面，觀察過去兩次升息循環初期，成長股表現優於價值股、大型股優於小型股。非核心消費、資訊科技、工業等在過去兩次升息循環前一年有14.0%、13.6%、11.8%的平均報酬表現。因應疫情，遠距上班就學等需求提升，疫情讓科技發展加速。市場持續聚焦趨勢類股如5G、VR/AR、電動車、AI等主流話題。

債券投資方面，觀察過去兩次升息循環初期，高收益債券平均報酬率達3.8%，優於新興市場債2.4%、投資等級債-0.3%的績效。投資人仍須留意高收益債券易隨市場震盪出現明顯起伏，以2020年3月為例，高收益債指數出現19%的修正，相較於投資等級債的5%波動明顯更高。

基金投資則視投資人對風險承受度的高低，積極型的投資人可選擇股票型基金為主；保守型投資人則可觀察債券型基金降低資產組合波動程度。保單部分仍以投資型保單為主流，全委投資帳戶大多投資全球股債，過去一年績效表現皆較道瓊公用事業指數佳。

股票盤整階段則可觀察連結股票的結構型商品(ELN)，該商品天期彈性可以由14天至3個月客製化設計，收益率則依連結標的波動率，年化可達5~10%。如果股價表現強勁則提前出場取回契約本金獲利了結；若未觸及上限價且到期跌破履約價則依履約價承接股票。投資人如預期股價將在區間內震盪，可適時配置ELN提高投資組合報酬績效。

整體而言，2022年的投資方向將由今年股優於債的資金行情，漸因貨幣政策緊縮壓抑資金行情，市場波動度加大。主軸轉往股債平衡，適度配置固定收益型資產。