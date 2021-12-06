持續警惕Omicron新變種病毒，市場避險情緒提高

對Omicron新變種病毒持續保持警惕

上週的市場因對新冠肺炎的新變種「Omicron」的警惕加強，延續了前一週末的避險情緒。

從而導致股市下跌，外匯市場中，日圓、瑞郎、美元走勢堅挺。除此之外，債券市場中美國公債長期殖利率下降，商品市場中原油價格下跌。

另外，由於市場警惕貨幣通脹，所以非常關注加快收縮寬鬆政策、提前加息的可能性。而在週末發佈的美國非農數據又是好壞參半，非農部門的就業人數雖然低於市場預測，但是失業率也對於市場預測。

雖然在發佈後市場反應積極，股市以及美國公債殖利率都有上漲，但是，隨後因對Omicron新變種病毒的警惕，把上漲部分全部吐出。

【參考數據】

【非農數據】

【失業率】

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10年、2年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債殖利率與前一週一樣，中長期殖利率持續下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從最近5週的每週五的殖利率曲線圖來看，短期公債依然處於高水平，而中長期公債卻持續下降。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

注意美國消費者物價指數、Omicron新變種病毒相關報道等

這週末美國將發佈消費者物價指數。在對貨幣通脹嚴重擔憂的情況下，如果數據強勁的話，市場對美國加快收縮寬鬆政策、提前加息的意識加強，可能會支撐美國公債殖利率以及美元上漲。

另外，與上週一樣，也需要持續關注對於新冠肺炎新變種Omicron的感染情況相關報導。

除此之外，澳大利亞和加拿大的央行也將舉行決定貨幣政策的會議。雖然在這次會議中改變貨幣利息的可能性都很低，如果出現有關今後的貨幣政策的相關訊息的話，澳元與加元有可能會出現過激反應，還需多加注意。

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場延續了前一週的避險走勢，日圓、歐元、瑞郎、美元等走強，澳元、紐元、加元等資源國家貨幣走弱。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近30天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，日圓、美元、瑞郎比較強勢，而資源國家貨幣持續走弱。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

點擊查看最新OANDA外匯強弱圖

近30天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股指CFD與前一週一樣，受到上方壓力走弱。

歐洲市場

歐洲股指CFD雖然下跌趨勢緩和，但是依然疲軟。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲股指CFD中雖然疲軟的商品較多，但是，台灣和印度的股指相對來說比較堅挺。

主要金融產品的相關性分析

上週的美元直盤主要貨幣對之間的相關性與前一樣，日圓、歐元、瑞郎兌美元的相關性較高，英鎊和澳元兌美元的走勢相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

從美元/日圓與日圓交叉盤之間的相關性來看，因日圓兌主要貨幣維持強勢，整體上相關性都較高，但是，瑞郎/日圓和南非幣/日圓與其他貨幣之間的相關性較低。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣對與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）來看，US500與英鎊/日圓、澳元/日圓之間的相關性較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓雖然下跌暫時告一段落，但是上方阻力很強，維持橫向走勢。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空雖然沒有太大偏差，但是一直在低價位區域波動，導致大部分的多頭部位出現帳面虧損。如果下移低價後的停損回賣，以及反彈後的停利回賣成為上行阻力的話，有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看，下跌至112.50左右後得到支撐。在確認今後是否會持續下跌時，首先關注能否守住現在的水平，以及在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平。

【USD/JPY的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二的日圓IMM期貨部位，隨著美元/日圓下跌，日圓空頭部位也持續減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/11/30）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元，在前半期連續反彈，上漲至1.138左右，但是在後半期受挫。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，偏向於多頭部位。如果在下調後的停損回賣，以及反彈後的停利回賣成為上行阻力的話，有可能還會持續走弱。

而另一方，由於帳面虧損的空頭部位也有所增加，所以，也需要注意在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買有可能會增加。

從4小時圖表來看，最近一直把高價與低價一點一點的上移，在確認今後的方向時，需要關注能否持續創新的高價，以及能否守住由低價連接的趨勢線和近期支撐水平等。

【EUR/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二的歐元IMM期貨部位，雖然多空依然沒有太大偏差，但是空頭部位一點一點的在增加。今後需要關注是否會持續現在的走勢。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/11/30）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元雖然持續受挫，但是下跌至1.32水平時受到支撐。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率上升至60%左右，但是由於一直維持下跌趨勢，其大部分都出現了帳面虧損。如果在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看，依然維持下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價來接的趨勢線以及近期高價水平，在下探低價時能否守住近期低價水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二的英鎊IMM期貨部位，空頭部位持續增加。今後需要關注是否會持續現在的趨勢。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/11/30）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元持續下跌，並跌破0.7水平。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率上升至66%左右，但是，其大部分都出現了帳面虧損。如果在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看，依然維持下跌趨勢。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否下移低價等。

【AUD/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

截止上週二的澳元IMM期貨部位，空頭部位減少暫停，再次增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/11/30）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P股票指數500（US500）

上週的US500持續受挫，一時跌破4500水平。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率上升至60%左右，但是因為連續下調，帳面虧損的多頭部位增加。如果在反彈後的停利回賣，以及下移低價後的停損回賣增加的話，有可能還會持續走弱。

從4小時圖表來看，高價與低價都在下移。在確認今後是否會持續下跌時，需要關注在反彈時能否突破由高價連接的趨勢線以及近期高價水平，在下調時能否守住近期低價等。

【US500的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

S&P500的期貨市場中，多頭部位的比率在一點一點的增加。

【期貨市場中S&P500 consolidated的淨倉位狀態（最終更新日2021/11/30）】

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此文章來源OANDA日本官網，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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