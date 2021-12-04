美利達「MERIDA」榮登2021年第10大台灣最佳國際品牌

由經濟部工業局主辦，全球權威品牌價值調查機構Interbrand鑑價的年度「Best Taiwan Global Brands 2021台灣最佳國際品牌」價值調查結果出爐，知名高級自行車品牌美利達「MERIDA」以成長12％的4.48億美元品牌價值，榮登2021年台灣最佳國際品牌第10名。

品牌經營是一個無止境的工程，生產自行車和電動（輔助）自行車的美利達公司（9914）致力於自有品牌的國際行銷已30餘年，即使近2年來在國際經貿角力與疫情衝擊之下，美利達的自有品牌的營收仍繳出雙位數成長的好佳績。

騎乘美利達自行車的TBV車隊勇奪2021環法賽團隊總冠軍。圖／美利達提供

同時值得一提的是，這些年來美利達經由贊助世界一級職業車隊的機會，讓來自台灣的美利達精品自行車進一步在頂級的國際競技舞台中綻放光芒，例如美利達贊助的TBV車隊，今年在全球三大運動賽事之一的環法賽，以及同級別的環西班牙賽兩大比賽，接連榮登團隊總冠軍，而隨著車隊耀眼的成績，也讓全世界看見台灣的精品實力。

美利達電動輔助自行車是兼具健身、綠色環保交通代步功能的聖品。圖／美利達提供

在產品方面，美利達自有品牌的自行車與電動輔助自行車在代表台灣製品於研發、設計與行銷、品質等綜合評鑑最高榮譽的台灣精品獎選拔大賽當中，近10年來累計榮獲7金9銀的絕佳成績，堪稱傳統產業的楷模。

當今病毒肆虐，地球暖化危機益趨嚴峻之際，自行車與電動輔助自行車顯然會在人類追求環保永續，與運動健康的趨勢中扮演不可或缺的要角。因此，這次榮獲台灣第10大最佳國際品牌的美利達自行車將秉持「MORE BIKE」的品牌訴求，自我期許在充滿挑戰的全球市場繼續勇往邁進。