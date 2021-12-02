買股聽明牌落伍了 富邦智選股神隊友

富邦證券：全新選股工具，化繁為簡，輕鬆選出好股

許多投資人買賣股票不是聽信坊間報明牌，就是依賴網路社群報股大師，一不小心就賠光了積蓄，富邦證券推出全新選股工具—富邦智選股，要當投資人的神隊友。無論投資人是價值投資、參考技術指標，或是跟著法人籌碼進出，富邦智選股都有各種不同的指標作為投資人參考的依據，內含各個面向不同參考指標，例如毛利率、每股盈餘、資產報酬率等基本面指標，籌碼面可以參考三大法人買賣超進行選股，技術面除了提供如KD黃金交叉、MACD黃金交叉等指標之外，還有不同的價量和型態選股可以選擇，讓投資新手、老鳥不必再當無頭蒼蠅，輕鬆一點就能選出專屬好股。

富邦智選股獨家提供三大策略懶人包，有別於市場上大部分提供單一條件的選股功能，都是以複合式條件加上成交值濾網的方式提供投資人一個懶人包式的選股。富邦證券表示，富邦智選股三大策略分別為KD指標優勢股、近期法人籌碼優勢股及近期向上突破股，投資人只需要選擇喜歡的策略面向，富邦智選股就會協助投資人化繁為簡、輕鬆選好股。以KD指標優勢股為例，在一個策略內整合了KD黃金交叉、KD指標鈍化…等多種KD指標優勢樣態，加上選股門檻，讓投資人可以用一個策略就篩選出多面向的KD指標優勢股，且都是流動性佳的優質個股。

三大選股功能，輕鬆化身投資大師



富邦智選股獨家提供三大策略懶人包，有別於市場上大部分提供單一條件的選股功能，都是以複合式條件加上成交值濾網的方式提供投資人一個懶人包式的選股。圖／富邦提供

除了策略懶人包外，富邦智選股提供KYC選股、AI評分選股及多樣性指標選股等三大選股功能。以KYC選股為例，投資人只要簡單回答投資習性測驗，像是持股期間、多空偏好等，富邦智選股即能列出適合投資人屬性的策略供投資人選擇。富邦證券表示，有了按投資屬性挑出的策略選股參數，投資人可以選自己想要的策略參數，打造專屬的投資策略，不論是籌碼面、技術面、基本面，面面俱到，投資人輕鬆化身策略投資大師，同時，為了便利投資人下單買股，只要點選「下單」便能夠一鍵切換至富邦證券e點通下單。

富邦證券近年來不斷優化UI/UX下單介面及功能。富邦智選股UI/UX設計新穎且圖像化，相當符合滑世代的使用習慣。最重要的是，富邦智選股除了提供富邦證券客戶免費使用外，非富證券客戶也可以使用，只要使用社群帳號登入，就可以免費體驗！富邦證券指出，除了富邦智選股，富邦證券同步優化股票及基金下單平台，歡迎投資人到富證券投資難不島網站，體驗富邦證券全新APP的投資魅力吧！https://www.fubon.com/securities/i-land/smart-app.html?utm_source=news&utm_medium=post&utm_campaign=iland_event