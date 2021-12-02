「元宇宙」引爆虛實融合商機 半導體ETF卡位明年商機

資本市場每隔一段時間就會出現一個新趨勢，今年最夯議題莫過於「元宇宙」題材，不僅帶旺VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)相關概念股，更是大幅推升居AR、VR強力硬體後盾的半導體產業，其中，費城半導體指數漲勢更是勢如破竹、持續向上墊高。國泰費城半導體ETF(股票代號:00830)基金經理人游日傑表示，元宇宙商機驚人，雖產業仍處在初階段，但因可預見半導體供應鏈扮演的關鍵角色，因此已帶動晶片設計、感測器等相關大廠表現。

因半導體產業具大者恆大特性，國際龍頭企業亦多為元宇宙商機的主要受惠者，美國費城半導體指數近6個月漲幅逾2成，昨日(12/1)即便國際主要指數呈現壓回，費半指數依舊在盤中時來到逼近歷史新高，表現大幅勝過台灣其他常見半導體指數。建議想抓住元宇宙熱潮的投資人，資產配置不可錯失由「國際隊」所組成的半導體ETF，才能抓住新一波虛實融合的新科技商機。

游日傑補充，事實上，2020年下半年以來，受惠於5G晶片拉貨及智能電動車銷售暢旺，半導體晶片包括功率半導體、影像感測器、電源管理IC等就已出現缺貨潮，市場需求飆升帶動半導體大廠營收成長，而今年尤其下半年來，元宇宙商機及產業雛型日益浮現，這當中架構元宇宙基礎的軟硬體廠商，包括輝達(Nvidia)、超微(AMD)等晶片廠、伺服器廠，全球行動晶片龍頭高通(Qualcomm)及製作先進製程晶片的台積電等，都是元宇宙商機即將掀起的『元』經濟之最大受惠贏家，而這也使得全球晶圓代工市場持續呈現供不應求，各龍頭廠營收也大幅成長。

根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）發布之最新半導體市場展望報告，全球電子產品供應鏈晶片短缺，加上元宇宙對半導體晶片等需求殷切，晶圓代工產能供不應求，當前全球半導體設備廠已迎來史上最旺交貨成長週期，產品漲價效應更推高全球前十大晶圓代工廠商營收，預估全球半導體市場2022年持續成長，將較今年再成長8.8％達6014.90億美元的規模，且首度突破6,000億美元大關。

法人觀察，從5G通訊、車用晶片到「元宇宙」題材等新科技新應用，都與半導體脫離不了關係，高運算能力的晶片需求範圍持續擴大，相關半導體供應鏈大廠之股價勢必先行，費城半導體指數因匯聚美國掛牌的半導體指標龍頭廠，包括輝達、超微、台積電、高通等在內，市場競爭力強大，近3個月指數上漲約11.3%、近半年漲幅達20.9%，不僅完勝MSCI世界指數，更明顯勝出其他表現大幅勝過台灣其他半導體指數。建議投資人若看好半導體未來潛力，可透過參與追蹤費城半導體指數的ETF，搶搭元宇宙爆紅的無限商機。