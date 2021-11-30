台壽內化公平待客DNA 獲金管會保險競賽3項大獎

台灣人壽致力普惠金融、響應政府所推動的綠色金融行動方案成效備受肯定，今（30）日由金管會主辦「2021年度保險競賽」，台灣人壽榮獲「微型保險競賽業務績優獎」、「微型保險競賽身心障礙關懷獎」以及「投資新創重點產業專案投資組優等獎」3項獎項表揚，由莊中慶總經理親自出席領獎，展現公司長期在微型保險領域深耕努力及以行動支持政府不遺餘力的成果。

台灣人壽旗下子公司中國信託產險同時獲得「微型保險競賽業務績優獎」、「微型保險競賽身心障礙關懷獎」及「2021公平待客評核優良獎」，肯定中國信託產險在董事會的參與及指導下，全體員工致力於落實公平待客服務，以同理心做出最有溫度的服務，也積極落實法令遵循，強化消費者權益的保障，由中國信託產險郭世昌總經理代表領獎。

今（2021）年台灣人壽再次與臺中市政府、嘉義縣政府合作，協同社團法人嘉義市福安王爺慈善會、社團法人中華基督教救助協會、中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會等單位，透過捐贈微型保險保費方式，協助弱勢、身心障礙者等族群投保微型保險，以期為弱勢族群撐起保護傘。服務全臺近300個鄉鎮社區的社團法人中華基督教救助協會表示，微型保險對一般人比較陌生，但像他們所服務中的弱勢民眾，擁有此份最基本保障，當因意外事故導致殘廢或死亡時，就能發揮關鍵角色、提供最及時的幫助。

此外，台灣人壽針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，推出業界最齊全的微型個人型及微型團體型保險商品；並透過捐贈保費，擴大微型保險的照護對象與範圍，保障弱勢或特定身分者不致因意外發生死亡或殘廢等事故，使生活陷入困境，從開辦至今已累積承保保戶超過21萬人次，累積保額逾新臺幣（下同）439億元，以具體行動實踐普惠金融政策目標和公平待客原則，更助於強化社會安全網的實質效用。

為呼應政府推動能源轉型政策，不論投資或融資方面，台灣人壽都領先同業出擊，目前在永續投資與融資承諾金額高達468.5億元，睥睨壽險同業，堪稱為最響應政策的「愛國保險公司」，台灣人壽秉持，壽險資金來自民間的儲蓄，能夠把資金最大程度的用在自己國家的建設與發展才會是雙贏的局面的信念，透過有創意性及獨特的投資架構，在離岸風力發電的專案之投融資面向取得先驅。台灣人壽不僅愛臺灣，也更要讓台灣人壽的保戶共襄盛舉一起來建設自己的綠色家園。

台灣人壽期許成為讓客戶一生信賴，永續經營的保險公司，並且從「誠信治理」、「永續金融」、「當責營運」及「共融社會」四大構面實踐企業永續，擘劃出落實普惠金融到社會每個角落，以具體行動為臺灣貢獻心力，創造社會共好共榮，邁向永續發展願景。