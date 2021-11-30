新光產險保險結合公益 疫起關懷社會

新光產險防疫不忘關懷弱勢族群，日前發起「投保做公益，疫同關心長者照護」活動，民眾在期間內於新光產險網站完成「疫苗險」投保，公司即提撥每筆20元捐款予「社團法人中華長照協會」，該活動共募集了近23萬的公益基金，活動將保險結合公益捐贈，發揮保險1+1>2的力量，除了幫助更多長者獲得更完整的長期照護服務，期藉此喚起大眾對長照服務的認識與關心。

國內新冠肺炎疫情有賴國家防疫政策得當及全民的共同努力，防疫警戒逐漸鬆綁，民眾的生活慢慢回到正軌。抗疫期間，新光產險積極參與各項防疫活動，除捐贈醫療物資支援第一線醫護人員外，也捐贈相關團體購買BNT疫苗，以提高疫苗接種覆蓋率，抗疫期間新光產險持續關懷社會，從各個面向與全體國人一起守護台灣。

「疫苗」是對抗疫情的重要對策，新光產物今年度依社會需求推出「疫苗接種綜合保險」，投保年齡從3歲到75歲，保障為「全疫苗」的「疫苗接種後所產生不良反應」住院生活日額補助，也就是不限定COVID-19疫苗，如流行性感冒疫苗、人類乳突病毒疫苗HPV（俗稱子宮頸癌疫苗）都包含在內，且若是因COVID-19疫苗而產生的不良反應導致身故，另有「喪葬費用定額補償保險金」之保障。

新光產險提醒，防疫這條路還有很長要走，雖然國內疫情趨緩，仍須落實日常的防疫措施，共同維護得來不易的平穩生活，新光產物保險也將持續透過多方面的實際行動，與大眾攜手在這場重要的抗疫之戰盡一份心力，更是善盡企業應負的社會責任。