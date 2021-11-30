2021台北期貨論壇 專家雲集獻策

期貨界年度盛事—2021台北國際期貨線上論壇（Taipei International Futures Forum 2021）於11月26日登場，期貨公會、期交所為因應近兩年最大黑天鵝所帶來的危機與影響，特以「後疫情時代期貨業未來發展趨勢與展望」為主題，邀請業界專家分享實務觀點、前瞻未來，聚焦後疫情時代期貨市場未來發展機會與挑戰。

過去兩年，新冠疫情重創全球經濟，也帶來許多新變局，而近日新變種病毒Omicron來勢洶洶，更是不容小覷。期貨公會理事長糜以雍表示，疫情之下，全新的營運模式、科技應用應運而生，危機同時也是轉機，更凸顯企業規避風險的重要性。

期交所2016年11月開放期貨商網路開戶作業，為期貨市場帶來新商機，過去兩年在疫情的推動之下，數位轉型加速，截至今年10月份，國內期貨市場電子下單比率達95.77％，均高於其他金融市場之電子交易比率。

後新冠疫情時代，利用網路開戶、交易及視訊溝通模式儼然成為未來生活新常態，對此，糜以雍表示疫情將改變未來的產業發展軌跡，對期貨業而言是機會也是挑戰，因此，期貨市場發展亦要思考新的策略思維，以因應全球經濟情勢的變化。

目前，國內期貨開戶數已達201萬戶，較去年同期成長3.43％；另以交易品種觀察，今年前10月小台指日均量達31.2萬口，較去年成長27.35％，同時也超越大台指（日均量18.8萬口），躍升為國內最大的指數期貨標的。

金管會副主委邱淑貞表示， 疫情並沒有限制了產業的發展，近兩年許多金融創新逐漸實現，讓交易不再有時、空的限制。同時，在全球深陷經濟危機之下，正是期貨發揮避險本色的時刻，邱淑貞指出，目前期貨網路下單已達95％，體現業界超越危機的成果。

邱淑貞強調，跟世界無縫接軌交易是非常重要的，所以夜盤交易商品多樣化是未來發展的重點，提供投資人在盤後交易有更多選擇。

此外，邱淑貞表示，台灣目前還是以產業為基礎的生產基地，包括銅、鋰等生產所需原物料確實有避險需求，邱淑貞期許明年能推出倫敦金屬交易所（LME）倉單交換／交易機制，讓實體經濟在原物料階段達到避險目標。