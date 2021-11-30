後疫時代期貨業的機會與挑戰

新冠疫情持續延燒，對期貨界帶來挑戰與機會，今年度期貨線上論壇邀請期交所經理黃定容、芝加哥商業交易所亞洲區董事總經理Christopher Fix、歐洲期交所副總裁洪湘雅及馬來西亞衍生產品交易所主任時天、康和期貨總經理王文浩、統一期總經理貨吳皇旗及新加坡輝立期貨總裁張賜政等國內外著名期貨交易所與期貨商代表共同獻策，分享業界實務觀點。

臺灣期貨交易所企劃部經理黃定容表示，疫情帶來許多不確定性，市場波動度隨之飆升，風險性資產跌幅更是達到2008年、2009年的一半甚至更多，許多經濟體股市跌幅也超過30％，在這樣的情形之下，全球衍生性商品及避險需求相對增加。

黃定容指出，期交所今年在普惠金融、微小商品趨勢下推出小型電子期貨，並即將在年底上架小型金融期貨，可望為資金規模不同之族群，提供符合交易的多元化選項。

與疫情共生，芝商所（CME Group）亞洲區董事總經理Christopher Fix表示，世界正在適應全球新冠疫情的發展形勢，並繼續探索新的經營方式。Christopher Fix表示與FCM合作，迅速從線下轉向線上發展。即使世界面臨全球大流行的雙重逆風，以及大流行的影響帶來的經濟不確定性，但芝商所在危機中迅速調整戰略。

衍生性商品格局隨著過去幾年全球經濟的變化而重塑，芝商所持續專注於開發產品，推出了一系列環境、社會和治理（ESG）產品，過去一年，芝商所還推出加州水期貨、全球碳排放冲銷期貨和天然基礎的全球碳排放冲銷期貨。

歐洲期交所（Eurex）副總裁洪湘雅表示，配合投資人精準交易需求，歐交所也推出因子指數編制，包括美股標普500指數、歐股泛歐600指數，編制價值型、動能型、低波動型等因子編制，以滿足市場需求。

針對有大宗商品交易需求的個別投資人，歐交所也推出以ETF為標的的期貨跟選擇權，以滿足交易避險需求。

馬來西亞衍生產品交易所（BMD）主任時天表示，BMD的原棕櫚油期貨是全球棕櫚油市場非常重要的一個價格指標，BMD在2020年成交量、持倉量陸續突破18次紀錄。

時天表示，BMD將於12月推出T+1夜盤交易，適用於馬來西亞交易所多數的衍生性商品，是一項與全球市場慣例一致的重大進展，並為全球投資者提供更多交易機會。

在國際市場具有一定影響力，目前BMD棕櫚油期貨期權產品包括馬幣計價的原棕櫚油期貨（FCPO）、馬幣計價的原棕櫚油期權（OCPO）、美元計價的原棕櫚油期貨（FUPO）、精煉棕櫚油期貨（FPOL）、原棕櫚仁油期貨（FPKO）及精煉棕櫚油期權（OPOL）。

新冠疫情帶來市場巨震，去年3月9日道瓊指數曾一度大跌2,000點，原油期貨也在4月20日結算當天從18美元崩跌到負40美元的離譜價位。新加坡輝立期貨總裁張賜政指出，市場波動體現出期貨風控角色的重要性，並且持續思考如何做好風險控管，並做得更加即時。

康和期貨總經理王文浩表示，疫情期間線上開戶比例明顯飆高，如何在疫情之下繼續維持營運量能，王文浩表示，事先準備超前部署是基本功，在危機來臨時才能從容不迫，按照預先規劃的SOP進行，才能讓期貨交易持續進行、24小時不間斷提供服務。

統一期貨總經理吳皇旗表示，新客戶群帶來新商機與新挑戰，統一期貨持續在做轉型，透過行動、互動、感動三個面向思考，回應年輕族群的需求，追求市占率也追求心占率。

市場契約規格小型化成新常態，張賜政、吳皇旗表示，微型合約使投資人更快捷、並以更低成本、低風險、低門檻的方式進入市場，對於資金比較寬裕的投資人而言，交易額度與靈活性也相對提升。 吳皇旗觀察到股票期貨特別受年輕族群青睞，今年期貨市場交易量創新高，股票期貨功不可沒，今年5月11日長榮單日現貨爆天量，長榮股票期貨近月份成交量達30萬口，比台指期的近月成交量還高，吳皇旗表示股票期貨交易熱絡有助現貨投資人往期貨靠攏，也讓期貨交易能讓更多民眾了解。