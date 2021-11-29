疫情下輸銀仍表現亮麗 惠譽調升評等

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）表示，為配合日前調升台灣主權評等從AA-調升到AA等級，近日亦調升中國輸出入銀行之長期外幣信用評等，由「AA-」至「AA」，同時確認國內長短期信用評等，分別維持「AAA（twn）」及「F1+（twn）」，評等展望「穩定」，相關評級係國內銀行業所獲得之最優信評等級，顯示輸出入銀行債信極佳及履約能力極強。

台灣經濟自2020年起受新冠肺炎疫情影響，輸銀在執行政府對外貿易政策的同時，仍能保持適度之獲利能力；該行2020年之稅前淨利未受疫情影響而下滑，反較2019年成長5.65%，為唯一呈現正成長之公股銀行，今年度雖美元及新臺幣利率在低檔情況下，前十個月累積稅前淨利也能維持與去年同期相當水準。

輸銀為國營政策性專業銀行，肩負配合政府政策促進出口貿易以及協助國家經貿發展之任務，該行今年三大業務「融資」、「保證」及「輸出保險」業務亦不受疫情影響，前十個月業績分別較去年成長3％、6％及13％，而在業績增長的同時，仍能兼顧風險控管，維持良好的資產品質及充足的呆帳準備，該行十月底逾期放款率在0.032％，呆帳覆蓋率4,501％，在國銀中名列前茅。

在疫情時代，輸銀的角色對台灣出口導向的經濟來說格外重要。為協助受新冠肺炎疫情影響之企業渡過難關，並持續擴大協助我國企業爭取出口訂單，及解決接單後備料及購買機械設備之資金需求，該行與經濟部延續辦理「義氣相挺」方案，提供企業優惠貸款及利率減免，以紓解貸款償還壓力，同時提供輸出保險之徵信費及保險費雙重優惠。該行積極推動政府紓困方案，協助企業度過疫情難關，據該行統計資料顯示，截至10月底止，紓困方案累積核准件數11,701件，金額達新臺幣1,755.13億元，該行並於金管會舉辦之「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比項目中，連續第一、二期均榮獲行政院長頒發「公辦紓困授信餘額占授信總餘額比率」第一名之表揚。

另據輸銀表示，該行一向將員工視為最重要的資產，為確保同仁在防疫期間健康，積極採行各項防疫措施，準備充分防疫物資如口罩、面罩、護目鏡、防護衣、隔離衣、手套等，務使每位員工在辦公室或上班途中，均有足夠防疫用品可供使用，同時，該行加強落實環境清潔管理，上班時間內每隔二小時即由清潔專責人員清消乙次；落實員工自主管理，每日至少二次量測體溫、噴灑酒精，並於行內各盥洗室張貼「內、外、夾、弓、大、力、腕」正確肥皂洗手口訣宣傳海報，由種種細微處觀之，其傾全力照顧員工之用心可見一斑。該行迄今尚無確診個案。

輸銀為分散疫情所導致的營運風險，於今年初即執行人員分散異地辦公政策，並於5月初疫情大爆發的情況下，依內部制定的各項防疫措施規定，於總行及各地分行開始全面實施彈性上下班，以及分組居家辦公等因應措施，期在符合內稽內控、資安等規範下，維持營運不中斷，並確保員工健康與安全。輸銀表示，雖然受限於法規，該行未能辦理個人「消費金融」業務，然該行仍須面臨企業客戶來行洽辦業務所帶來的染疫風險，在以照顧員工、減少跨區移動及符合主管機關要求考量下，輸銀積極推動員工居家辦公措施，該行曾居家辦公人數占全行總人數的49％、雙北居家辦公人數占所有居住雙北人數比例亦達四成，相關比率已為公股行庫之最高者；且該行超前部署，全行人數230餘人，在疫情嚴竣前已先行購置155部全新筆電、網卡、電話卡等，全面配發予居家同仁辦公使用，以滿足員工居家辦公及資安所需，此舉亦為公股行庫中之唯一者，足可見證該行在不影響業務的前提下，體恤同仁之用心。未來該行將視業務實際需要，配合政府指示，適時調整辦理居家辦公等措施，以維護同仁之健康與人身安全，並有效運用人力，確保配合政府政策，推動相關業務，協助廠商開拓對外貿易，提振出口動能，促進國家經濟成長。