遠雄人壽全新形象廣告力挺「認真世代」

為激勵世代青年堅持理想無所畏懼，遠雄人壽持續推出系列形象廣告，透過一個又一個努力實現自我的故事，傳遞正向積極精神，今以形象廣告三部曲【把認真 做到成真】，延續「做自己的英雄」品牌主張，邀請台灣首位職業七段女棋士黑嘉嘉與連續三屆奧運風浪板選手張浩擔任品牌好友，以他們的實力真實印證【把認真 做到成真】。

很多人認識黑嘉嘉，但不知道她早在6歲便立志成為職業選手，歷經苦學及無數次的比賽征戰，她在21歲那年成為圍棋界職業七段女棋士；風浪板國手張浩從6歲起，規律訓練超過20年，外人從岸上看他揚帆瀟灑自在，但折帆、扛板的基本功夫卻是一天也不少，不同於時下年輕人熱衷3C，他的日常就是持續海上鍛鍊，每天清晨六點準時與海相會，正是這份毅力，14歲勇奪全國冠軍，三度勇闖北京、倫敦跟里約奧運，靠的就是決不放棄的意志力；他們懷抱信念、實現自我的精神，正是遠雄人壽以認真態度堅持本業的企業核心價值。

持續投入朝目標前行，需要下多大的決心，兩位品牌好友在成為領域翹楚的今天，更盡一己之力回饋社會，不論是培養新生代選手，無私傳授經年所學，還是推廣教導專業，發揮正向影響力，再再鼓舞著正在夢想道路拚搏的每一個人，形象影片的推出無非為帶動積極正面思惟，鼓勵年輕世代用信念成就真實。

近年遠雄人壽品牌動能強勁，持續創造獨特自我價值，展現影響力，以保險核心出發，從對個人、家庭的保險保障，延伸至弱勢扶助、青年培力到偏鄉關懷，認真態度力挺台灣，深獲各界認同，連六年獲中華信評twA+評等、六度入列天下百大金融業，並獲得亞太傑出企業獎「優異勵志品牌」殊榮，遠雄人壽矢志為社會帶來更多正能量，實現美好未來。

遠雄人壽|把認真 做到成真 黑嘉嘉篇 完整版：https://youtu.be/P3GTbt4FWrg

遠雄人壽|把認真 做到成真 張浩篇 完整版：https://youtu.be/qCN_LaHSkkY