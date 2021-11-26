公勝保經環島淨灘 連3年以愛號召守護地球

公勝保經秉持著永續發展公益型企業為使命，自2019年起舉辦「環島淨灘插旗計畫」至今已屆滿3年。今(2021)年由台中業務中心挑選在高美濕地淨灘，接力嘉義、市政、彰化等業務中心。公勝保經南區部業務單位於10月31日熱情參與福智文教基金會主辦「高雄企業聯合大淨灘」，在汕尾月牙灣淨灘，參與人數共705 人清出廢棄物 671 公斤，成果豐碩。

今(26)日由公勝保經台北業務中心發起北區聯合淨灘活動，以「沙灘有愛 垃圾不在」為主題，選在新北石門風箏公園沙灘，並號召同仁、保戶及各家保險公司共同來響應此環保公益，用實際行動守護海洋生物，為地球盡一份心力。

每年都會有不少民間單位發起淨灘活動，因台灣今年爆發本土疫情，讓淨灘活動更加困難。所幸近期疫情已降溫，而冬季海洋垃圾量驚人，公勝保經台北業務中心不落人後接力淨灘，一起守護台灣海洋生態，期盼透過伙伴及家人們力量，將淨灘環保活動轉為日常，大人帶著孩子一起來淨灘，走出戶外開啟孩子與環境對話、體會與自然共存的重要性。

公勝保經為台灣保經界領頭羊，全台擁有24個營業據點，運用了各地都有業務中心的優勢，淨灘插旗全台走透透，發揮整體計畫的最大效益。 公勝保經堅持「不只是保險，我們分享愛」企業理念，長期持續投入資源在企業社會責任領域，多年來持續招募內部志工，在今年推出全新公益理念「Action for future 行動開創未來」，堅持力行「對未來有益的行動」，海洋保育與永續發展是目前聯合國永續發展目標(SDGs)之一，與聯合國全球契約（UN Global Compact）提出永續議題－環境、社會及公司治理(ESG)因子，公勝保經推動公益緊扣世界最急迫的永續議題，啟發社會善的循環，實踐企業永續使命。