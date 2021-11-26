台灣人壽建議三本兩計 以最佳保險方案保障老後

台灣人平均餘命已逾80歲，女性更將近85歲，因應這高齡社會趨勢，台灣人壽首席策略主管葉栢宏資深副總經理日前受邀於「2021高齡國際趨勢論壇」，以「金融創新 銀領健康新樂活」為題，提出退休規畫「三本兩計」解方，呼籲若現在即刻啟動健康本與財富本的準備，未來就能享受豐富無虞的高齡生活，「做好三本兩計，就能在退休規畫上穩步前行」。

持續關注與觀察高齡社會現象，台灣人壽與政治大學已進行了5年「高齡社會退休生態觀察指數」的長期調查，並從調查發現台灣民眾開始準備退休金年齡正逐步降低，從稍早前的43歲降到37歲，為了安心退休，民眾越多倚重自行規畫退休準備；另數據也指出，過半民眾認為自己的退休金準備不足，有超過7成的民眾認為未來年金給付會再調降達30%，儘管心知肚明「遠慮」即將成為「近憂」，仍有一半的55歲屆退族群並沒有進行退休準備；而有準備的人，所備金額距離實際退休所需，往往有極大的落差。葉栢宏資深副總經理表示，只要將個人退休所需逐項拆分，依照「三本兩計」的架構，備妥健康照護、確保穩定金流，每個人都有能力做好自己的退休準備規畫。

所謂「三本」是指樂活老本、長照老本和健康老本，樂活老本用來支應退休後日常、娛樂開銷，「兩計」是樂活老本的攻略心法，第一計是「計畫」退休人生的金流需求，根據統計，居住在北部地區的民眾，至少要準備新臺幣（下同）1,000萬元，即便居住在開銷相對較低的東部地區，也要有785萬元才足夠；第二計則是要「計算」手頭的已備資金，盤點可用資源，算出缺口後，在未來退休前的日子裡按部就班儲備完全。

長照老本用於因應不健康晚年的風險，建議及早善用長照險來補足長照缺口；健康老本則涵蓋老後較高的醫療支出，需要持續檢視醫療保障。加上善用保險公司已發展出以AI數位為導向，並跨域聯手網羅醫療院所、運動中心、穿戴裝置商等並提供健檢、癌症基因檢測等各項健康管理服務，以為運用，達到讓自己擁有「活得好、老的慢、病的少」的追求。

為推展自主健康管理新生活的理念，台灣人壽推動「i健康計畫」透過區塊鏈跨界整合健康數據，民眾紀律測上傳血糖、血壓、體重相關指數，搭配個人疾病風險評估，平台還能連結線上醫師諮詢，以及保險專家的保險規畫，讓使用者擁有完整的健康服務，幫助民眾自主健康管理。

另也與新創公司Lydia AI攜手，民眾透過Lydia AI的「AI健康分APP」智能健康模型，可以快速進行個人健康評估及風險預測，根據個人健康狀況，選擇最適合的醫療型保險商品。台灣人壽期待一旦退休準備意識提升、理財知識及退休保障準備充分，個人能做好自主健康並追蹤數據，找到更適合的保險解決方案，將能看到人人慢老，活好，帶動台灣成為高齡化的健康社會。「金融創新 銀領健康新樂活」影片於台灣人壽YouTube Brand Channel。