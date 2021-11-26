你捐發票 北區國稅局送你2022水果月曆!

「福虎生豐」租稅宣導月曆兌換、健走活動抽獎及發票捐贈儀式同步舉行

財政部北區國稅局2022年「福虎生豐」水果月曆於今(26)日在該局所屬各分局、稽徵所及服務處24個據點上班時間開始兌換，民眾只要捐出今（110）年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達10元以上之紙本發票10張或雲端發票5張，就可兌換精美水果月曆1本，月曆中夾送2張稅務宣導DM，宣導房地合一所得稅2.0、手機報稅、買電器退稅及雲端發票等重要稅務資訊，月曆數量有限，換完為止。

王綉忠局長如歷年般親自主持年終盛事，舉辦活動宣導稅務及呼籲國人齊獻愛心。

北區國水局王綉忠局長表示，每年印製的水果月曆均精心設計，每個月份以臺灣時令水果為主題，搭配不同的吉祥語及實用稅務宣導詞，還附送2張春聯，讓民眾張貼，廣受民眾喜愛，今年月曆更廣徵該局同仁拍攝轄區特色花卉照片，有淡水天元宮的櫻花、峨眉湖的油桐花及富里六十石山的金針花等，呈現多元地方風情特色；月曆的吉祥語及春聯是名書法家賴煥琳校長所贈墨寶，值得共賞珍藏，該局特別邀請賴校長親臨記者會，於該局一樓月曆兌換現場揮毫「吉祥納福」及「四季安泰」春聯，兌換月曆的民眾可觀賞大師揮毫的神釆，也增添喜樂吉祥氣氛！

桃園市稅務局局長姚世昌(左一起)、王綉忠局長、 名書法家賴煥琳校長 、水果月曆每年搶頭香鐵粉民眾於活動中合影。

義行可風!北區國稅局今年總計募得22萬8千8百88張發票，全部捐贈給社福團體。

王局長進一步說明，兌換月曆所募集到的發票將全數贈予轄內社團法人桃園市聲暉協進會、聾啞福利協進會、自閉症協進會及腎友協會4家社福團體，加上本年度各場租稅宣導活動如「發票集愛心 幸福趣GO購」健走活動等，總計募集愛心發票預估為228,888張，於今日記者會併同舉行發票捐贈儀式，希望集結社會愛心發揮協助弱勢團體的力量，捐贈儀式後，併同舉辦本年10月30日起走的「發票集愛心 幸福趣GO購」健走活動抽獎儀式，該活動共有2,254名民眾報名參加，完成捐贈2張雲端發票及上傳軌跡圖，前2,000人已獲得7-11禮券100元，今日抽獎計有Dyson無線吸塵器、50吋液晶電視及飛輪健身車等共計54個獎項，所有獎項在廖永煌律師見證下，由電腦隨機抽出，其中頭獎Dyson無線吸塵器由民眾高小姐抽中，得獎名單另於該局活動網站及官方粉絲專頁公布。

財政部北區國稅局2022年「福虎生豐」水果月曆捐發票兌換首日，現場一大早就擠滿民眾大排長龍，有興趣的民眾宜把握機會以免向隅。

今日一早各兌換據點即湧入排隊人潮，提醒想兌換水果月曆的民眾動作要快，以免向隅，兌換月曆所募集到的發票將全數贈予前述4家公益慈善社福團體，捐發票換月曆，集愛心做公益，一舉數得！如有任何疑問，請撥打免費服務電話0800-000321洽詢，將有專人詳細說明。