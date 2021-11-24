台灣跨足國際　圖靈鏈與 ITM 共進全球數位市場

數位轉型浪潮正快速推進，區塊鏈在近幾年更是掀起一股熱潮，NFT 與 Metaverse 也接二連三進入人們的生活當中。在高度數位化的時代下，每筆資料的整合、真偽驗證又變得更為重要，而區塊鏈正扮演協助信任流動的橋梁，在虛擬與現實之間，打造一個更透明、穩固的通道。在台灣最大新創論壇 Meet Taipei 2021 尾聲的一座舞台上，台灣兩大區塊鏈新創公司圖靈鏈與ITM的宣布聯手合作，又會帶來什麼樣的效益？

圖靈鏈（Turing Chain）自美國加州柏克萊的校園起家，由創辦人胡耀傑與團隊打造，以「區塊鏈認證」為出發點，旨在協助各種產業由根源解決信任問題，透過區塊鏈不可竄改、去中心化的特性，其產品「圖靈證書（Turing Certs）」從人人皆有的工作履歷、學習歷程、至房地產交易證明、農產品履歷、藝術品著作權證明等，都得以在鏈上加密，長久完整保存，連國際間的查證都能夠在數秒完成，使區塊鏈徹底成為了大家生活不可或缺的一部分。圖靈證書在一年內，迅速拓展到歐洲的義大利、塞普勒斯、亞洲的日本、馬來西亞、菲律賓等多個國家，採用的認證機構接近90餘間，其中不乏歐盟 Erasmus+、加州柏克萊大學法學院、LINE PROTOSTAR 新星計劃、國立清華大學等知名權威機構。在圖靈證書為使用者們提供一個最好的認證查證體驗時，也在尋找更強力的生態夥伴來共同佔領商機龐大的數位認證市場。

ITM國際信任機器開發的「ITM BNS（Blockchain Notary Service）」解決方案，正好能解決這種大量數據上鏈造成的成本挑戰。其共同創辦人陳洲任與團隊研發的加速擴容技術能夠突破公有鏈的頻寬限制、將百萬個紀錄即時壓縮成一筆，讓大量的資料得以一次打包上鏈。這項核心技術不僅能夠大幅減低資料傳輸與運算需求，也有效節省礦工費成本、增快速度、提升效率，讓區塊鏈的上鏈機制更加完備。ITM講究公有區塊鏈應用，透過分散在全球上萬個節點，能夠確保信任基礎，將區塊鏈服務應用至生活各場景。眾多企業也看好區塊鏈發展優勢，如台電、微軟、緯創、宜鼎、神達等知名公司，都已與ITM合作，為大量資料安全上鏈存證。

在 ITM 穩健的基礎架設之上，圖靈證書建構高隱私安全的查證體驗，透過符合歐盟GDPR隱私協定與ISO 27001資安標準，打造國際通用的一站式認證查驗系統，用戶只需手機即可管理自己一生的履歷資料，並一鍵將數位證書相容至全球最大履歷社群平台LinkedIn，擁有高整合度的使用者體驗。ITM 與圖靈鏈放眼全球市場，在世界等地解決各產業的信任驗證問題，將區塊鏈帶入每個人生活的核心，期望讓許多人在了解這個世界前，就已經在不知不覺中受到區塊鏈的信任保障。有了ITM在後端平台的擴容技術支援，圖靈證書能為產業發展符合多樣需求的信任標章、專心拓展海外市場，並大膽創造更多合作可能，使數位認證效能大幅提升，提供安全有保障、快速存證且得以一鍵驗證的數位證書系統。

兩大區塊鏈新創的攜手合作，勢必是突破性的里程碑，圖靈鏈用信任科技，在全球各產業解決信任問題，ITM則透過擴容技術，加速、擴展更多的物聯網應用。期望此次的聯手，能夠創造出區塊鏈更廣、更多元的可能，成為國際上協助企業數位轉型、普及區塊鏈應用的重要推手，打造一個零造假的數位化世界。而這一切可能的發生，也證明了台灣新創日益健壯的強大能量。