國稅局臺南分局舉辦「鏡看稅月 影領風華」微電影比賽成果豐碩

文/郭文正

財政部南區國稅局臺南分局「鏡看稅月 影領風華」微電影徵件比賽，於11月20日在該分局地下2樓大禮堂舉行頒獎典禮，邀請入圍者偕同親友出席觀禮，現場揭曉前5名獲獎得主，由分局長蘇栢玉及團隊主管親自頒獎。

分局長蘇栢玉特別感謝參賽者對活動的熱烈參與及肯定優秀得獎者的用心，此次比賽入圍共24部影片，競爭激烈，由長榮大學「做自己的主人」團隊所拍攝之「雲端情緣」脫穎而出，奪得首獎3萬元獎金，南臺科大則包辦了2至5名，為期1個月的徵件活動，劃下完美句點。

蘇栢玉表示，為落實租稅教育向下扎根，推廣購物消費利用載具儲存發票，並瞭解國稅新頒法令、重大政策及使用統一發票兌獎APP的便利性，特針對高中(職)以上學生舉辦『鏡看稅月 影領風華』微電影徵件活動，希望透過微電影的呈現方式，達到租稅教育的意義。本次得獎作品表現精彩，各有其獨特性，充分發揮創意，以多元視角傳達拍攝宣導主題，透過鏡頭鋪陳作品，提升青年學子對租稅宣導議題之認知，達到租稅教育的正面效果。

頒獎典禮由青年舞團表演開場，熱舞青春洋溢、熱力四射，現場置放入圍者作品海報，並輪播入圍影片，豐富的內容讓所有的入圍者滿心期待最後獲選作品。現場周邊設有雲端發票及租稅常識宣導區，用活潑、熱鬧的內容呈現宣導主題，輔以生動的道具及標語，使民眾接收稅務新知訊息，並提供反貪倡廉宣導服務，鼓勵全民勇於檢舉不法，積極關注廉政事務，共同營造誠信廉潔的社會風氣。另於現場設置攝影棚拍照打卡區，讓民眾參與拍照上傳南區國稅局FB打卡送好禮活動，活動亮點吸引民眾熱情參與，延伸活動的宣導廣度。

該活動受到許多學校學生踴躍參與，疫情期間學生還可以組團隊拍攝影片實屬不易。第三名得獎作品學生莊同學表示，想做『打炒房 新稅制』議題之影片，是因為深感政府此項政策立意良善，可以幫助很多想買房的年輕人，因而創作這次的影片，非常感謝能獲得評審委員們的青睞，未來會繼續努力創作。

此外，本次高中職學生參與作品競賽非常踴躍，包含崑山國際學校、臺南高商等學校，其中崑山國際學校更與南臺科技大學學生聯手創作，不僅以英文字幕展現國際化宣傳的企圖心，同時演員更結合國小、國中、高中職以及學校教職員共同拍攝完成，充分展現大手拉小手秀創意，租稅教育向下扎根之全方位實踐。