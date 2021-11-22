國壽重視公教族群 推出專屬「呵護公教」

面對高齡化社會的威脅，政府也不斷精進長照政策，為響應政府長照計畫的推動，國泰人壽也深耕長照市場。據國泰人壽電訪後發現，長照險是公教人員規劃添購保險商品種類的第二名，顯示其對於長照保障的重視度高！

國泰人壽108～111年獨家承作行政院公開徵選公教員工及其親屬長期照顧保險方案，提供高CP值的「呵護公教」長照保險，除了公教人員本人，還能替自己的配偶、子女及父母增加保障。國泰人壽統計，投保呵護公教保險的公教人員，近8成為40歲以上，顯示中壯年族群對老後照顧規劃的重視！。

以40歲男性投保國泰人壽「呵護公教長期照顧終身健康保險」保額1萬元為例，繳費20年期，年繳保費只要8,910元，CP值高又划算。若符合長照狀態或因意外致成1~6級失能，即可一次領6萬元長期復健/意外失能保險金，另外每月還可領長照/意外失能生活補助保險金1萬元，最多可領192個月，總領保險金最高可達203萬元！

國泰人壽承作的公教保險即將進入尾聲，為確保公教人員充分了解內容及自身保障權益，特別舉辦「呵護公教，專屬有禮」活動！公教人員只要透過國泰人壽服務人員了解保險方案、並完成線上滿意度問卷，即可獲得全家超商電子現金抵用券35元，活動只到11月30日止，快洽詢服務人員了解專案內容吧！