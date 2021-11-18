電接觸材大廠銀聯控股啟動股票第一上市／櫃作業

長華電材持股30%之轉投資公司、兩岸規模最大的電接觸材料廠銀聯控股(Silver Connection Co., Ltd.)於今天(2021年11月18日)與凱基證券簽訂股票第一上市/櫃合約，正式啟動在台灣IPO專案，並委託勤業眾信聯合會計師事務所及協合國際法律事務所分別擔任IPO專案的簽證會計師及律師，中介機構團隊成型，全力啟航邁向資本市場，為集團未來持續成長茁壯再添重要里程碑。

銀聯控股的主要營運據點包括中國東莞中一合金科技及泰國的泰一科技，集團主要從事電接觸材料之研發、生產及銷售，核心技術在於獨特的材料配方、成熟的生產技術、規範化的製造流程與穩定的品質與優質的服務，該公司嚴格執行RoHS與REACH法規並通過ISO/TS 16949：2009品質系統認證，產品通過眾多國際型企業核可，多年來持續為國際供應鏈體系提供優質產品，深受客戶的高度信賴。

電接觸材料是電器的心臓，主導電器開與關，以及電器運作過程中電流傳導的關鍵角色，決定電器產品的性能表現、電器產品的壽命以及用電的安全性，受到近年來國際節能減碳議題及ESG浪潮，能源的使用效率與材料的開發，均是各品牌廠最重要的課題，而銀聯控股自成立以來，均以提供優質電接觸材料為企業主要使命，未來將可望随著終端應用產品的多元發展、物聯網、5G等產業趨勢的快速發展，持續擴大市場需求並挹注銀聯集團的整體出貨規模以及市場滲透率。