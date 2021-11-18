邁向那斯達克的捷徑 透過OTC轉板

美國那斯達克(NASDAQ)股票市場是世界上主要的股票市場中成長速度最快的市場，而且它是首家電子化的股票市場。每天在美國市場上換手的股票中有超過半數的交易在納斯達克上進行的，將近有5400家公司的證券在這個市場上掛牌，其吸引人的優點有:

無限的資金來源

極高的公司市值

提高公司在市場式的知名度

成熟而有經驗的投資者

嚴謹的法律, 極高的透明度

手續簡單, 上市時間短

但在那斯達克上市的條件對於國內中小企業有一定的門檻障礙!

WS Capital提供專業的服務, 輔導企業先至OTC掛牌，再利用其資源壯大公司資產, 營業額進而轉板至那斯達克，減少企業在金錢、時間上的負擔與壓力。

OTC市場就如同台灣的興櫃股票市場一樣

根據相關法規規定，OTC市場的企業滿足以下條件可向 NASDAQ 提出申請升入 NASDAQ 交易：

1.企業的淨資產達到$500萬美元或年利潤超過$75萬美元或 市值達$5,000萬美元;

2.流通股達100萬股;

3.90個交易日內最低股價為$4美元;

4.股東超過300人;

5.有3個做市商等；和其他。

2021年第三季，美國OTC市場蓬勃發展，有32家公司轉板至NASDAQ，以下是2021年第三季美國OTC轉板NASDAQ的簡介:

7月，美國OTC市場轉板NASDAQ的企業有8家。涉及行業較為分散，包括資訊通訊、醫療保健、金融、機械設備等多個領域。7月升板企業總體市值較高，截至美東時間2021年8月22日收盤超過1億美元的達7家，低於1億美元的2家企業的市值也都在9500萬美元之上。

8月，美國OTC市場轉板NASDAQ的企業更是多達15家，也是近年來最高的一個月。企業主要來自衛生保健/醫療領域，占比近30%。截至美東時間2021年9月22日收盤，市值過億美元的企業有10家，其中最高的是一家智慧型儀器器開發商Focus Universal,，市值4.72億美元。

9月，美國OTC市場升板進入NASDAQ的企業依舊活躍，共有9家公司升板全部進入NASDAQ，市值過一億美元以上到達7家。其中最高的一家是來自數字基礎設施提供商Mawson Infrastructure，其市值接近10億美元

WS Capital提供企業專業的一站式服務，透過OTC市場轉板至NASDAQ，為企業節省不必要的繁瑣程序、時間、金錢!

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