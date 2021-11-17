新光金控再獲肯定 勇奪「台灣企業永續獎」

2021年「TCSA台灣企業永續獎」於11月17日舉行頒獎儀式，新光金控榮獲「金融及保險業組TOP 50」、「企業永續報告書白金獎」，旗下子公司勇奪「企業永續報告書金獎」、「人才發展領袖獎」、「資訊安全領袖獎」等，加上日前同樣由台灣永續能源研究基金會頒發之「台灣永續行動獎」，總計囊括十項大獎，成果斐然。

新光金控長期深耕永續發展，落實低碳永續的理念，戮力培育金融業人才，致力推動責任金融，積極落實ESG各個面向的目標，並以「低碳」、「創新」、「共好」做為企業永續策略的核心價值。新光金2018年簽署支持氣候相關財務揭露（TCFD），2020年起參與國際非營利組織CDP（原碳揭露計畫）氣候變遷評比，今年則和台灣永續能源研究基金會及25家企業共同攜手成立成立「台灣淨零行動聯盟」，同時推動內部碳定價制度，以掌握排碳成本與減碳效率，加速企業低碳轉型，響應政府推動再生能源策略，為全世界淨零排放的共同目標努力。

此外，新光金控持續提升全體員工福利，推動員工持股信託，營造幸福職場，透過提案獎勵機制鼓勵員工提出ESG創新構想，鼓勵子公司由核心本業出發，發揮創意解決社會問題。針對偏鄉或行動不便之民眾，提供遠距服務和金融教育，使金融資訊無遠弗屆；近年更加速投入數位金融科技領域，率領子公司開發多項創新產品與服務。

展望未來，新光金控將持續關注企業永續議題，於ESG三大面向積極作為，並充分掌握國際趨勢與發展脈動，參與相關倡議活動，期望透過自身影響力為台灣的永續發展做出貢獻，並對客戶、員工及股東等利害關係人負責，完善各面向的政策主張，成為國內永續發展的標竿企業。