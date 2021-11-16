新光金控ESG發展獲國際肯定

全球永續發展重要參考指標「道瓊永續指數（DJSI）」，於11月13日公布2021年評選結果，新光金控入選「世界指數（DJSI World）」成分股，躋身國際永續經營一流企業之行列。

道瓊永續指數為美國標準普爾道瓊指數公司與瑞士永續集團於1999年共同推出，是全球首項對企業進行ESG績效評選的指數。全球前2500大企業，各產業ESG成績排名前10％得以列入「世界指數」，為全球機構投資人進行永續績效投資時重要的評估指標。

新光金控發揮企業永續的精神，將環境、社會、治理策略納入保險、投融資、資產管理等各項金融營運活動中，與投資對象議合，推動責任金融，關注氣候變遷議題，並與客戶、業務夥伴等眾多利害關係人合作，將永續發展做為集團的重要使命。

新光人壽為落實「公平待客」，杜絕少數不肖業務員詐欺行徑，領先壽險業界，打造「業務員防詐欺風險控管」AI模型，以確保保戶之權益；在客戶關懷方面，亦於官方網站設置之「金融友善服務專區」建置「無障礙網路空間」，且取得國家通訊傳播委員會「無障礙標章AA認證」，使數位創新服務更有溫度。

新光銀行則響應氣候變遷議題，2021年首發10億元綠色債券，正式簽署加入赤道原則，此外亦打造新竹縣六家分行成為首家碳中和特色分行；在促進社會共融方面，持續推動新光小小理財家，透過企業志工為偏鄉及弱勢學童傳達金融教育知識，舉辦校園數位銀行專案，運用科技力提升金融理財素養。

元富證券長期投入普惠金融，以提升全齡金融素養為願景，從深耕校園、減少城鄉落差、增進投資觀念到生活理財宣導等面向出發，舉辦「FinTeach校園金融教育贊助活動」、「元富盃尋找潛力股競賽」、「翻轉學堂投資講座」等，有效營造金融教育生活化的環境；同時，為促進減碳目標，新光投信募集新光永續再生環境債券證券投資信託基金，為環境資源盡一份心力。 新光金控長期深耕企業永續發展，積極落實ESG各面向的目標，在國內外永續評比皆獲得高度的肯定。未來，新光金控將持續掌握國際永續趨勢發展脈動，以低碳、創新、共好做為企業永續經營的核心理念，期望透過自身影響力為台灣永續發展做出貢獻，完善各面向的政策主張，為所有利害關係人創造最大的價值，致力成為國內永續發展的標竿企業，實踐企業永續經營的願景。