第一金控榮獲BSI永續韌性領航獎

第一金控順應國際永續發展趨勢，積極建置企業永續之管理模式，推動ESG(環境、社會、公司治理)多元創新之成果取得多項ISO驗證，高度連結15項聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)之52項細項目標，獲BSI(英國標準協會)頒發「永續韌性領航獎」，為連續六年獲BSI永續發展績效相關獎項。

2020年第一金控企業社會責任報告書經BSI依AA1000(AccountAbility）保證標準TPYE 2第二應用類型查證確認符合GRI(全球永續性報告協會)永續性報導準則核心選項；另為提升資訊安全管理能力，已取得BSI「ISO 27001資訊安全管理系統」及「ISO 20000資訊服務管理系統」認證證書；而為保護員工安全與健康，亦導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」獲BSI驗證並取得證書。

第一金控自2011年起即關注ESG議題，除建置誠信透明之公司治理架構，並強化氣候變遷治理能力，子公司第一銀行為首家簽署加入赤道原則協會（EPA）的公股銀行，迄今已承作5件專案融資，並將ESG審查因子納入投融資決策過程，落實環境及社會風險控管，更推出「永續發展連結貸款專案」，對環境績效指標較前一年度改善之企業給予優惠利率，截至9月底已核准16戶，核准額度總計240 億元。另發行ESG相關概念基金、綠色債券，成功募集並管理3.1億元綠能基金，以及投資興建發電容量約41.5MW之太陽能電廠，預估年減約4.15萬公噸CO2e碳排放量。此外，於國內外累計改造32棟自有行舍取得鑽石級及黃金級綠建築標章，並建置16家太陽能分行，採購289.74萬度綠電及碳權憑證，朝淨零碳排目標邁進。

第一金控結合核心職能發揮金融業影響力，推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至9月底，累計核准都更及危老案件達122件，核准金額逾800億元，並發行綠色信用卡，依客戶刷卡金額之一定比例提撥捐款，為弱勢團體汰換LED省電燈具，迄今共協助7家社福機構、16所偏鄉學校汰換5,448套節能LED燈具，減少約200萬元電費支出，累計減碳量約272公噸CO2e。

第一金控於ESG的卓越績效獲國際三大指數(DJSI、MSCI及FTSE)肯定，CDP連續三年居Leadership Level領導等級，也是唯一連續三年榮獲「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎之企業。因ESG執行成效亮眼，第一金控統籌成立公股金融事業ESG倡議平台，期透過九大公股金融機構攜手合作，擴大推動ESG工程，深化永續治理文化、接軌各項國際永續規範或倡議、持續創新永續作為，打造健全的永續金融生態圈。