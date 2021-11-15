AI幫打健康分 保費價格更合理

錠嵂保經結合智慧健康技術，為客戶打造專屬健康照護

錠嵂宣示數位轉型年，推出一系列的數位工具，並且以保險交易場景中專業的第三方角色切入，與ＡＩ智能技術公司與壽險公司，合作產出AI健康分APP。這個ＡＰＰ結合了健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，為客戶訂製專屬評估，利用新的數據演算法，協助消費者評估健康及預測風險。這就是保險經紀人的天職，也是法律所賦予的角色，一種第三方的公正客觀的角色，不只在萬一發生的理賠階段，在前端的購買流裡，發揮功能。當然，也協助第一線同仁打造客戶的個人化體驗，並且優化保險購買流程，最重要的是站穩保險經紀人的立場初衷，讓保險更符合保戶的實際需求，尤其是健康狀況的需求。

健康分APP兩大特色：自主性與客觀性

1.自主性：解讀自己的健康存摺

這一場突襲式的疫情打亂了世界秩序，也意外地讓很多台灣人從領口罩的過程裡，知道了自己的健保數據，原來就放在手機中，但是健康存摺裡的紀錄，往往充滿許多醫學專業名詞，也不容易理解自己的身體狀況。於是，錠嵂結合Lydia AI的技術，利用健康AI技術分析客戶的健康數據、評估風險因子，再與其他同年齡同性別的人群比較，評估出客戶的健康狀況，提供四項風險因子”癌症、慢性病、失智、住院”以加減歲運算的概念呈現健康狀況，更好的解讀自己的健康存摺。

2.客觀性：搭配合適的保險商品

每個人都知道保險很重要，親朋好友若有較大的事故發生時，第一句話都會關切地問：有沒有保險，但實際上，進入購買流程時卻又處於無從著手，又不知需求在哪裡的資訊困窘與懷疑。於是健康分APP中提供健保的醫療費用統計數據，結合自身的健康狀況，可以讓客戶及保險經紀人，雙方都更有依據的評估保險商品，也可針對自己本身的身體狀況的差異性來選擇需要的保險商品，在商品類型、保障額度的選擇上也有客觀的數字協助判斷。錠嵂總經理趙惠仙強調：所謂的客觀性，有兩個層次；一個是數據上所呈現的客觀性，一個則是保險經紀人被法律賦予的客觀角色—為消費者爭取權益，合理的主張保險權益。這雙重的客觀性，正與數位時代所匯流的大潮趨勢—『資訊公開透明可比較』不謀而合。

本次與錠嵂合作，引進完整AI技術Lydia AI 執行長李俊毅表示，這是第一次將智慧醫療分析的概念，完整移植到保險經紀人的工作中，期待與錠嵂的合作能夠讓AI技術從雲端走向地面，透過實際業務的運作來進一步的優化系統的經驗值，同時讓消費者的健康狀況轉化為保障的需求，也堅信大數據應用將持續為保險業賦能， 並且 了解客戶真實需求的業者擁有最大的競爭力。而且最重要的是，這一切的過程都是在確保『個人資料不落地』的狀態下進行，絕對無有外洩並且挪作他用的可能性。

錠嵂保經總經理趙惠仙也表示：錠嵂對這次合作也充滿了期待，因為在數據爆炸的時代，各行各業無不加緊思考，如何把自己的工作深度結合數據應用；而保險經紀人更是最講求客觀，最站在消費者立場的工作專業，因此藉由數據分析，讓消費者及經紀人都更有依據的討論保險商品，最是符合錠嵂一直堅守的三唯一精神之一—唯一站在保戶立場，打造每一位業務成為精品業務，讓客戶享有精品級的數位服務—這是第四個唯一。

最後，趙總經理表示：非常期待這次與台壽保與lydia AI的跨界行動。尤其，錠嵂36年來，未曾稍忘表險經紀人的立場，為消費者爭取最大的權益，因為不隸屬於任何的保險公司，永遠站在客戶的立場，根據客戶的情況，包括風險、需求、財務狀況及健康狀況，選擇對客戶最有利的投保條件，現在加上了這項數據分析的新工具，更加強了客觀性，意義非凡。趙總經理最後強調:錠嵂作為台灣保經業的龍頭，希望能夠將這新觀念新工具成功引進，動數位轉型的風潮，讓業界與消費者都成為真正的保險贏家！