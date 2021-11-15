駿利亨德森：2021年亞太區企業派息將創新高

根據最新發佈之駿利亨德森全球股利指數，2021年第三季亞太區企業派息締造穩健成長表現，全年度派息金額料將寫下新高記錄。第三季亞太區整體派息年增率為7.4％（基礎派息年增率為10.8％），總計派息金額為778億美元。今年以來，亞太區總計已派息1340億美元，超越去年同期派發的1223億美元。

儘管亞太區派息成長率遠遠低於其他地區寫下的23％年增率，但是成長率仍與9％的長期平均值相當。亞太區派息年增率之所以低於其他地區，乃是去年基期相對較高所致。2020年，調降派息的亞太區企業家數遠遠低於其他地區，其他地區派息萎縮13.3％的同時，亞太區派息僅下滑1.5％。回顧過去12年，亞太區派息成長幅度領先全球，且2020年1月至2021年9月期間，亞太區派息增加174％，增幅較其他區域（87％）高出一倍。

今年以來，亞太區派息持續展現成長韌性，全年度派息料將寫下強勁表現。駿利亨德森預期2021年亞太區整體派息將成長9.7％，基礎派息成長率亦上看12％。故此，2021年亞太區全年度派息將有望突破1500億美元並寫下新高記錄。除了香港、台灣、新加坡、南韓等原有的指數成份國家，此次特別版的駿利亨德森全球股利指數額外將中國、馬來西亞、印尼、與菲律賓等國家納入亞太（不含日本）地區的成份國家之中，藉此更深入地分析當地派息成長趨勢。

產業焦點

亞太區企業的長期派息成長率雖然明顯優於其他地區，但是主要的派息來源卻不夠多元分散。舉例來說，過去10年中國有三分之二的派息都來自金融類股，且金融類股在新加坡與香港的派息佔比亦分別高達55％與38％。以整個亞太區而言，金融類股的派息佔比高達40％，比重較其他區域的23％要高出近一倍。此外，電信類股在亞太區的派息佔比亦較其他地區高出一倍。

相反地，對比駿利亨德森全球股利指數的各個區域子指數，健康護理產業在亞太區的派息佔比為零，但是在其他區域的佔比為10％。此外，民生必需品與非民生必需品產業在亞太區的派息佔比亦明顯偏低。值得注意的是，台灣與韓國的派息主要集中在兩家規模極大的企業身上。

駿利亨德森亞洲股息收益策略的共同投資組合經理人Sat Duhra表示，亞太區企業的派息在2020年展現高度韌性，但是這並不讓人意外，因為派息現已深植亞太區的企業文化之中。因此，即便今年的派息年增率相對有限，但是派息金額仍令人驚艷。如今，隨著全球景氣持續復甦，駿利亨德森將持續對亞太區股息成長前景抱持高度期待。亞太地區涵蓋多元的國家與產業，開發中國家具備派息成長潛力，同時已開發國家維持穩定且高水準的派息，兩者不僅相輔相成並造就具吸引力的分散特性。駿利亨德森維持加碼金融類股，因為放款成長、法規監管壓力鬆綁、以及獲利前景改善，將可支持金融類股的派息成長。此外，原物料類股亦值得青睞，因為在預期通膨居高不下的環境，原物料類股向來可締造穩健表現。