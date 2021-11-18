內線交易小專欄—你與「內線交易」的距離

上市櫃A航空公司因財務狀況持續惡化，無力繼續經營，將提請董事會通過公司解散決議，而公告該日航線停飛一天，B旅行社為A航空公司票務代理業者，甲君身為B旅行社負責人因職業關係事先知悉重大消息，竟指示其下屬賣出A航空公司股票，藉此規避損失。為此，甲君依法須負擔內線交易民、刑事責任。

案例說明

上市櫃A航空公司因近年經營不佳暨飛安事故頻傳，而連年虧損，該公司董事長先行簽訂退票退款及員工薪資費用之信託財產契約，並將提請董事會通過公司解散決議，而公告當日航線停飛一天，B旅行社為A航空公司票務代理業者，經A航空公司承辦人員轉知而得知上開航線停飛之重大消息，而甲君身為B旅行社負責人因職業關係事先知悉該未公開之重大消息，竟指示其下屬於該消息公開前陸續賣出A航空公司股票，藉此規避損失。

該行為經檢察官起訴，法院以犯證交法內線交易罪，處有期徒刑1年8月，並考量其已自白犯行，且已自動繳交犯罪所得，而宣告緩刑2年。本案另經投保中心協助投資人依法對甲君提起團體訴訟求償。

投資人應注意

因職業關係於獲悉上市櫃公司重大消息仍進行股票買賣，可能觸犯證交法有關內線交易之規定，而須負擔民刑事責任，不可不慎！(參考臺灣臺北地方法院106年度金訴字第15號刑事判決)