板信銀落實員工照顧及多元培訓 獲幸福企業雙項殊榮

板信商銀落實員工照顧及多元培訓，榮獲2021幸福企業「金獎」及「特別獎」雙項殊榮肯定，11月11日由該行總經理方嘉男代表受獎。

1111人力銀行為持續推動企業提供安全、穩定、值得信賴之就業環境，以「薪酬、友善環境、福利制度、人才發展、勞動法令遵循」等構面以及「分紅入股、員工健身房、員工低利貸款、子女教育補助、社團推動」等11項參考指標，並綜合近萬名上班族網路票選結果，遴選年度幸福企業名單。

1111人力銀行總裁林文雄（左四）、板信商銀總經理方嘉男（右二）與其他得獎代表合影。圖／板信商銀提供



板信商銀在疫情警戒期間，為確保員工及職場環境安全，除落實員工健康情形追蹤關懷，並採取異地/分組/分流辦公、彈性上下班，及提供防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種及篩檢費用補助等多項防疫配套措施。另依循防疫規範，採雲端視訊面談，及線上職前訓練、分流授課、數位課程等多元培育模式。此外，配合政府政策，積極參與人力銀行、地方政府及各縣市政府就業服務處所舉辦之就業活動，並與大專院校產學合作，持續進行人才招募，多元任用無經驗新進行員、儲備MA，並推動身障人員進用專案，提供多元就業機會。

板信商銀未來仍將秉持「以人為本」理念，提供完善之職涯發展規劃及福利制度，並持續多方參與社會公益，與員工共同營造健康友善職場，打造讓員工真正「幸福有感」之企業。