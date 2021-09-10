璨樹颱風來襲 遠雄人壽啟動全方位保戶關懷服務

中央氣象局已針對強烈颱風璨樹發布海上陸上颱風警報，預計將對台灣造成不小威脅，提醒民眾應提前做好防範措施。遠雄人壽已於第一時間啟動保戶關懷機制，如因颱風成災成為受災戶，將提供保戶續期保費緩繳、快速理賠、保單借款利息優惠、保單補發免工本費、旅行平安險保障融通等5大關懷服務。

遠雄人壽即刻啟動「保戶5大關懷服務」

一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至110年11月者，提出 申請且經受理，可提供保費緩繳三個月(自應繳日起算，含寬限期)。

二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及 手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。

三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至110年11月提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。

四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至110年11月提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。

五、旅行平安險保障融通：凡購買遠雄人壽旅行平安險之保戶，倘因天災致旅行行程延誤或取消者，融通變更旅平險保障期間。

遠雄人壽秉持「需要•提前準備」保障精神，給予安心陪伴與實質保障，如有災情發生，均以保戶優先與便利為最高原則，協助保戶安全度過颱風侵襲。若有任何服務需求，可善加利用線上保單服務及服務專線0800-083-083洽詢。