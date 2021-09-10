璨樹颱風來襲 遠雄人壽啟動全方位保戶關懷服務

中央氣象局已針對強烈颱風璨樹發布海上陸上颱風警報，預計將對台灣造成不小威脅，提醒民眾應提前做好防範措施。遠雄人壽已於第一時間啟動保戶關懷機制，如因颱風成災成為受災戶，將提供保戶續期保費緩繳快速理賠保單借款利息優惠保單補發免工本費旅行平安險保障融通等5大關懷服務。

遠雄人壽即刻啟動「保戶5大關懷服務」

一、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至110年11月者，提出 申請且經受理，可提供保費緩繳三個月(自應繳日起算，含寬限期)。

二、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及 手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。

三、保單借款利息優惠：受災保戶自本次災害發生日起至110年11月提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。

四、保單補發免工本費：受災保戶自本次災害發生日起至110年11月提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。

五、旅行平安險保障融通：凡購買遠雄人壽旅行平安險之保戶，倘因天災致旅行行程延誤或取消者，融通變更旅平險保障期間。

遠雄人壽秉持「需要•提前準備」保障精神，給予安心陪伴與實質保障，如有災情發生，均以保戶優先與便利為最高原則，協助保戶安全度過颱風侵襲。若有任何服務需求，可善加利用線上保單服務及服務專線0800-083-083洽詢。

文 蔡淑芬

工商時報