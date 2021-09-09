臺灣銀行穩健經營 打造財富管理優質形象

《今周刊》第十五屆財富管理銀行暨證券評鑑，臺灣銀行財富管理無論在內部稽核風控、商品與服務內容，或外部的廣告行銷，都能恰如其分地呈現該行財富管理的核心價值與特色，獲頒「最佳財富管理形象獎」。

臺灣銀行是一個百分之百的國營行庫，理專同仁在沒有額外獎金的制度下，秉持著榮譽感以及責任心，守護客戶的資產，在兼顧客戶獲利及風險管理，穩健的幫助客戶創造財富，這樣的經營策略，打造出深獲客戶信賴的優質形象。

近年來新冠疫情蔓延全球，國際金融市場面臨高度波動，經濟前景未明，全球股市於重挫後，復因資金等行情再創新高，財富管理業務充滿變數，面對瞬息萬變的金融環境，客戶期待銀行能提供令人安心的金融商品與服務，臺灣銀行所銷售的金融商品，均需經過該行內部以維護客戶資產安全及秉持公平待客原則之嚴格審查機制，通過後才能上架銷售，另理財專員無佣收牽絆，故能依據客戶風險屬性及需求，為客戶掌控風險，真心為客戶守護資產，也因此能獲得「最佳財富管理形象獎」之肯定。



近年伴隨高齡化、少子化及年金改革議題等，臺灣銀行穩健的經營風格及品牌形象正是期待「穩定、有所成長」的客戶所需要的，該行於落實保障客戶權益的努力，長久以來深獲客戶信任。



該行去(109)年榮獲今周刊「最佳風控獎」，今年再榮獲財訊財富管理大獎「本國銀行最佳理專團隊獎」及「最佳影音獎行銷獎」，臺灣銀行財富管理團隊堅持為客戶投資風險把關，客戶的信任是該行最重要的資產，並協助客戶穩健累積財富、守護資產，創造幸福人生。