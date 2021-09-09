永豐夜夜秀攜手新加坡交易所 大獲好評

永豐期貨玩出新創意，以專業的直播室與燒腦的活動企劃，推出新型態財經直播節目，獲得新加坡交易所青睞，贊助「永豐夜夜秀」於9/8舉辦特別企劃場，節目來賓邀請到三立iNEWS財經台-高毓璘主播，到現場與觀眾進行趣味互動，當天參與直播人數直線上升，主播與觀眾透過遊戲和問答互動，觀眾參與度十足，瘋狂刷留言數，直播現場簡直嗨翻天！

永豐期貨成功數位轉型，獲得新加坡交易所贊助

新冠肺炎疫情影響各行各業，更加速了金融數位化的需求，永豐期貨趁勢推動數位影音轉型，首創線上財經綜藝節目「永豐夜夜秀」，吸引年輕小資族湧入，期待與新世代投資人直接互動，創造不一樣的視野。永豐期貨全力發展數位金融服務，透過數位化創造更好的服務及體驗，為每位客戶提供更全面的保障。

永豐期貨去年因應防疫推出數位服務，以傳遞研調報告及行銷業務活動，再結合社群、影音與互動模擬平台，擺脫傳統框架，另自設專業攝影棚推出「永豐夜夜秀」財經綜藝節目，並自去年六月起推出「永豐夜夜秀-『女神來踢館』」直播節目，走出不同以往的趣味財經路線，因而吸引到新加坡交易所的目光，贊助「永豐夜夜秀」於9/8舉辦特別企劃活動，這樣的數位轉型成功實屬難得，也加深了永豐期貨為客戶創造美好服務體驗的信念。

「來永豐，聚財富」大獎好禮等你拿

永豐期貨於9月擴大加碼回饋粉絲，持續追蹤紛絲團還有更多好康等你拿喔！

(一) 人人可參加「尋找永豐期貨」活動:

前往Facebook、Instagram、YouTube搜尋永豐期貨，並於2021年9月30日前完成追蹤粉絲團且於指定文章留言「來永豐，聚財富」共抽出30張100元7-11商品卡。

(二) 線上開戶活動：

於2021年9月30日前完成線上開戶送100元7-11商品卡，交易海期商品最高可獲得866元，前往永豐期貨LINE＠完成綁定成為客戶，再抽50點LINE POINTS 共100名。

(三)有交易再加碼活動：

於2021年9月30日前完成交易1口新交所富台指或日經，再享更多好禮：