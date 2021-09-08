投資陸股跟著政策走 台新看漲第四季表現

根據台新投信研究，過去中國十二五、十三五政策推動期間，受益產業在股票市場都有不錯漲幅，例如十三五計畫中，推動製造強國，在十三五的2016至2020年五年期間，半導體材料漲幅高達259%，台新投信總經理葉柱均表示，只要跟著政策走、選對產業和趨勢，在中國股市的投資報酬大有可為，在「十二五規劃」受惠產業漲幅多則可達3~7倍以上，「十三五規劃」受惠產業漲幅多則可達２~６倍以上，政策受惠股可望扮演第四季的領頭羊，建議優先布局。

中國十二五、十三五期間受益產業翻倍漲。資料來源：Wind，台新投信整理，十二五期間2011-2015 ，十三五期間2016-2020

葉柱均指出，通往強國的路上，中國實力已大到無法忽視。中國總人口突破14億，2020年經濟規模首次突破100兆人民幣(約14.34兆美元)，占全球比重17%以上，成為世界上第二大經濟體；人均GDP為10,262美元，連續兩年超1萬美元。在外貿實力上，2020年中國更首度超過美國，成為全球最大的外國直接投資（FDI）流入國，吸引約1,630億美元的資金流入，超越美國當年度流入的1,340 億美元。此外，中國更是全球第一大出口國，第二大進口國。因此，投資中國是掌握財富的重要關鍵，尤其是中國政策扶植的產業獲利想像空間大。

台新亞太股票投資部主管葉宇真表示，美國智庫大西洋理事會稱過去30年，中國的世界影響力迅速擴大，1980年中國只對一個國家（阿爾巴尼亞）具有影響力，2010年中國也僅在少數孤立的國家（如伊朗、緬甸和蘇丹）具有影響力。但在2020 年，中國的影響力激增，在撒哈拉以南的非洲和東南亞國家具有主導力量，迎頭趕上美國和歐洲。而在資本市場上，中國更是急起直追，截至2021年5月，上海證交所市值約7.07兆美元，高居全球第三大；深圳證交所約5.34兆美元，亦居全球第七大。

葉宇真指出，2021年出台的「十四五」，是中國反制國際、「逆襲突破」的關鍵五年，肩負國內起飛與海外突破，尤其關鍵。「十四五」也是連接兩個百年目標的第一個五年，開局決定未來20年發展，因此「十四五」會是政策動能最強的五年， 政策支撐產業將成為投資主流。「十四五」以「消費、科技、綠色」升級為主軸，只要跟著政策、選對產業和趨勢，在中國股市的投資將大有可為。