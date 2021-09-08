台新銀獲今周刊「最佳財富管理獎」、 「最佳智能理財獎」肯定

台新銀行財富管理屢獲國內外專業機構肯定！今(8)日揭曉的今周刊第十五屆財富管理銀行評鑑，再度以專業、認真的核心價值以及無微不至的貼心服務，連續兩年獲得今周刊「最佳財富管理獎」肯定，同時榮獲「最佳智能理財第一名」等多項大獎。

台新銀行執行副總經理黃培直表示，過去一年受疫情影響，財富管理的服務範疇必需更加全面，才能滿足客戶更多元的需求。台新銀行長期深耕數位金融，提供領先業界最完整的數位服務平台，不僅打破投資的時間與空間限制，同時以生活金融生態圈的概念，將財富管理服務全方位融合到生活中，除了長期獲得客戶的認同，也在今周刊的財富管理評鑑中獲得肯定，奪下多項大獎。

黃培直強調，因應疫情的考驗，許多財管客戶對於生涯規劃有更深一層的思考，面對民眾日漸增加的保障及傳承需求，台新銀行財富管理的多元化產品平台除了提供完整的客製化信託規劃外，更將與全新成立的台新人壽共同合作，完善民眾對保障及健康照護的產品需求，台新銀行財富管理的優質服務將延伸到全年齡客層，未來除了持續守護客戶的資產外，也可照顧到客戶全家的每一件大小事。

台新銀行財富管理優異的表現，近期榮獲卓越「最佳財富管理獎」、財訊雜誌「最佳財富管理獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳服務創新獎」，PWM/The Banker「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」、The Digital Banker「最佳台灣富裕人士財富管理獎」等大獎。除了感謝客戶的認同及眾多國內外專業評比機構獎項肯定之外，台新銀行專業、認真的財富管理團隊也會持續努力，持續多元化產品與服務，守護客戶資產，致力成為民眾財富管理的智慧好夥伴。