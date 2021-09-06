豐收富利 聚焦ESG 掌握投資 嚴控風險

法國巴黎人壽聯手永豐銀行、安聯投信推出聚焦主題趨勢ESG投資帳戶，後疫情下全面守護客戶資產

法國巴黎人壽結合永豐銀行、安聯投信推出連結最新投資趨勢的投資帳戶，連結法國巴黎人壽「豐收富利」年金與壽險保單，在後疫情時代下提供保戶聚焦主題趨勢ESG投資帳戶，透過投資專家主動針對股、債、另類資產進行配置與風險控管，搭配保單多幣別和零保費費用的優勢，讓民眾享有更有效率且相對穩健的代操投資服務。

法國巴黎人壽豐收富利系列保單在永豐銀行專屬銷售，2019年首次推出連結的投資標的後受到銀行客戶肯定，成為永豐銀行持續銷售的投資型保單商品，適逢全球面臨後疫情下的新投資挑戰，這次再度推出第二檔的投資帳戶，希望提供民眾最新投資趨勢的管道，透過保單和投資標的的優勢，打造穩健的資產配置組合。

全球投資市場受到新冠肺炎疫情影響，連帶也翻轉了大家生活型態，更因此刺激新投資趨勢誕生。法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶委由安聯投信透過質量並重的預測投資模組，嚴選最新投資主題趨勢，搭配近年興起ESG投資熱潮，讓保戶可以不漏接後疫情時代投資機會，同時嚴控下檔風險以守護資產。

法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶具有三大特色，亦是今年掌握投資最新趨勢的投資型保單。

第一項特色是嚴選ESG，結合安聯在ESG領域卓越研究，打造一檔從投資流程到標的選擇均導入ESG概念之類全委帳戶。

ESG投資不僅是一種社會責任表現，更是當前成長最迅速之投資板塊。ESG結合Environment（環境議題）、Social（社會責任）、Governance（公司治理）三大面向，為綜合評估企業的健全、穩定度與永續發展的指標，國際間已有多個國家退休基金，將ESG因子納入投資標的篩選準則，連帶在全球各地也有愈來愈多投資人將ESG納入投資配置一環，尤其在先進國家，ESG投資已相當普及。

尤其隨著氣候變遷、環境變化以及社會進步，還有近期碳中和議題，民眾對如何投資一個好企業、及永續經營企業，保持高度興趣，也因此孕育出「ESG」投資策略，更成為投資人須知的新趨勢主題以及投資組合不可或缺的標的之一。

至於為何選擇由安聯投信負責ESG投資策略？主因為安聯投信是ESG的先趨，早於1999年即成立股票的社會責任投資(SRI)策略(安聯全球永續發展策略)。隨後2007年安聯成為全球前50名資產管理公司簽署聯合國責任投資原則(PRI)。截至2020年9月，已經有近2,000名簽署單位。2015年巴黎氣候協議之前，安聯為提供全球綠色債券策略前三名的資產管理公司之一；截至2020年9月，安聯所管理的永續策略規模達1,580億歐元。

第二項特色是在ESG主軸策略下，該投資帳戶掌握未來主題趨勢，全方位掌握全球前瞻趨勢，投資世界未來式。透過專家結合全球城市化和基礎建設興起、資源稀缺與替代能源興起、創新科技與AI、電動汽車等各國競相投入經費發展的未來趨勢，透過配置於股票、債券等基金與ETF的策略，全面掌握全球最新的投資趨勢。

第三項特色是該投資帳戶獨有的前瞻導航配置，採用安聯Risklab資產預測系統，以及多重資產團隊結合質化與量化分析之動態配置策略，來嚴控下檔風險。該投資帳戶透過流動性與績效檢視、量化、質化分析等步驟的挑選機制來進行基金評選，同時經理人將透過量化與質化分析，評估子基金之ESG表現，並作為投資決策之考量因子之一，以達長期資本增值與風險控管的目標。

法國巴黎人壽豐收富利2主題趨勢ESG投資帳戶除了具有三大投資策略上的鮮明特性，豐收富利系列保單包括壽險/年金保險，也提供包含新臺幣在內高達十種保單幣別可供選擇。

法國巴黎人壽豐收富利保單也提供壽險與年金兩類保單，讓民眾可根據本身需求來做選擇，投資門檻最低為新臺幣10萬元(或等值約定外幣金額)即可享有投資專家代操服務，不需費心煩惱挑選投資標的，讓小資族也可享有VIP服務。

另外，這次投資帳戶提供每月固定撥回、不定期加碼撥回機制，讓保戶面對波動加劇之投資環境下，享有即時落袋為安的另一種選擇。法國巴黎人壽豐收富利保單在設計上滿足了各族群多元保障及理財需求，搭配連結投資帳戶掌握ESG結合新投資趨勢的優勢，讓保戶可以在後疫情投資環境下之投資相對穩健與效益。