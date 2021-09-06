美利達的TBV車隊環西賽再放異彩榮獲團隊總冠軍

唯一騎乘來自台灣自行車品牌美利達「MERIDA」的TBV車隊繼7月份在環法賽勇奪團隊總冠軍後，昨天（7日）再度大放異彩，先在World Tour世巡賽層級的Benelux Tour荷比盧7日賽最後連續兩戰包辦冠亞軍，成為比賽的最大贏家，並在為期長達3週的年度3大賽最後一場Vuelta a España環西班牙大賽中，TBV車隊也以強大的團隊整體實力，再度贏得團隊總冠軍的殊榮。

以總成績第3登上領獎台的海格實現了職業生涯的重要夢想。圖／美利達提供

排名環西總成績第5的梅德是此屆的白衫新人王。圖／美利達提供

此外，TBV車隊的澳洲籍選手Jack Haig（海格）也以總成績第3名登上頒獎台，同時另一名瑞士籍隊友Gino Mäder （梅德）則以個人總成績第5名的佳績，穿上代表最佳年輕選手的白衫，加上先前另一名隊友奪下單站冠軍等佳績，讓TBV車隊成為今年環西班牙賽的最大贏家之一。

TBV車隊是台灣一哥馮俊凱所屬的車隊，自從今年5月的環義大利賽以來，不斷以哀兵與黑馬的姿態擊敗對手，耀眼的成績掀起了一股TBV（巴林.勝利車隊）旋風，許多國外媒體對於這股「TBV現象」大感好奇，當此次環西班牙賽勇奪第3名的Jack Haig（海格）被問及此問題時，他說「我們的基礎打得很紮實，我們的車真的很棒（We do basic things very well. We have really good bikes）」。

美利達公司（9914）副總經理鄭文祥指出，美利達是目前世界一級職業公路車隊當中唯一來自台灣的品牌，就像選手爭取競賽佳績一樣，追求產品的極致性能表現，為頂尖車隊打造奪冠利器是美利達永無止境的自我挑戰。

美利達甫發表即將上市的第五代全能型公路車斯特拉。圖／美利達提供

日前在環西班牙賽期間，美利達剛發表第5代全能型公路車斯特拉車隊版（SCULTURA V Team）的新車，這次所屬的TBV車隊綻放光芒的表現正是最好的回報，再度讓世界見識到台灣精品的實力。