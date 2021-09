美利達的TBV車隊環西賽再放異彩榮獲團隊總冠軍

唯一騎乘來自台灣自行車品牌美利達「MERIDA」的TBV車隊繼7月份在環法賽勇奪團隊總冠軍後,昨天(7日)再度大放異彩,先在World Tour世巡賽層級的Benelux Tour荷比盧7日賽最後連續兩戰包辦冠亞軍,成為比賽的最大贏家,並在為期長達3週的年度3大賽最後一場Vuelta a España環西班牙大賽中,TBV車隊也以強大的團隊整體實力,再度贏得團隊總冠軍的殊榮。

以總成績第3登上領獎台的海格實現了職業生涯的重要夢想。圖/美利達提供

排名環西總成績第5的梅德是此屆的白衫新人王。圖/美利達提供

此外,TBV車隊的澳洲籍選手Jack Haig(海格)也以總成績第3名登上頒獎台,同時另一名瑞士籍隊友Gino Mäder (梅德)則以個人總成績第5名的佳績,穿上代表最佳年輕選手的白衫,加上先前另一名隊友奪下單站冠軍等佳績,讓TBV車隊成為今年環西班牙賽的最大贏家之一。

TBV車隊是台灣一哥馮俊凱所屬的車隊,自從今年5月的環義大利賽以來,不斷以哀兵與黑馬的姿態擊敗對手,耀眼的成績掀起了一股TBV(巴林.勝利車隊)旋風,許多國外媒體對於這股「TBV現象」大感好奇,當此次環西班牙賽勇奪第3名的Jack Haig(海格)被問及此問題時,他說「我們的基礎打得很紮實,我們的車真的很棒(We do basic things very well. We have really good bikes)」。

美利達公司(9914)副總經理鄭文祥指出,美利達是目前世界一級職業公路車隊當中唯一來自台灣的品牌,就像選手爭取競賽佳績一樣,追求產品的極致性能表現,為頂尖車隊打造奪冠利器是美利達永無止境的自我挑戰。

美利達甫發表即將上市的第五代全能型公路車斯特拉。圖/美利達提供

日前在環西班牙賽期間,美利達剛發表第5代全能型公路車斯特拉車隊版(SCULTURA V Team)的新車,這次所屬的TBV車隊綻放光芒的表現正是最好的回報,再度讓世界見識到台灣精品的實力。