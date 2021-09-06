是否會持續接受風險氛圍？這週關注ECB會議、美國生產者物價指數等

股市依然在高價位區域波動，非農數據低於市場預測

上週持續上一周因鮑威爾主席演講後的接受風險氛圍，除了股市依然堅挺以外，外匯市場中美元、日圓、瑞郎走弱，澳元、紐元、加元走強。

而另一方，因週五發佈的美國非農數據中，非農業部門就業人數大幅低於市場預測，導致週末股市下跌，風險容忍度下降。

但是，雖然低於市場預測，不過非農業部門的就業人數仍在持續增加，失業率也有降低，平均時薪也在上漲，表示美國經濟依然繼續復甦。今後還需要關注是否會持續迴避風險。

參考數據

【美國非農數據的變化】

【美國失業率的變化】

【美國平均時薪變化率】

【美元指數、S&P500（CFD）、美國公債殖利率（10年、2年）、原油（CFD）黃金（CFD）的變化】

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

美國公債短期殖利率低迷，而長期殖利率隨著風險容忍度擴大，緩慢上漲。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY 【最近5週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

從曲線圖中也可以看出，上週與前一週相比，短期殖利率稍微下跌，而長期殖利率稍微上漲。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注ECB會議、RBA會議、美國生產者物價指數等

這週ECB、RBA、加拿大央行將召開利率決議會議。ECB是否會縮小寬鬆政策將會成為市場焦點。如果縮小的話可以成為支撐歐元上漲的材料。

美國也將會發佈生產者物價指數。因為是現在備受矚目的消費者物價指數的領先指標，市場有可能會出現比平常更大的反應。結果強勁的話，將會意識到縮小寬鬆政策，成為支撐美元上漲、阻礙股市上漲的材料。

參考數據

【美國生產者物價指數的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，與前一週一樣，瑞郎、美元、日圓持續走弱，澳元、紐元、加元等因市場接受風險走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近30天的主要貨幣的強弱圖中也可以看出，在後期日圓、瑞郎、美元下降，澳元、紐元上升。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

點擊查看最新OANDA外匯強弱圖

近30天國際指數強度比較圖

美國市場

歐洲市場

歐洲的股指CFD雖然一直在高價位波動，但是在週末出現下調。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指CFD雖然低迷的商品較多，但是以日本、印度的股指為中心堅挺上漲。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤主要貨幣對的相關性來看，因日圓、美元、瑞郎的走勢相近，所以USD/JPY和USD/CHF與其他美元直盤的相關性較低。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

美元/日圓與日圓交叉盤的相關性，也因美元、日圓、瑞郎的走勢相近，USD/JPY和CHF/JPY與其他日圓交叉盤的相關性較低。

【上週的美元/日圓、日圓交叉盤的相關性】

上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）中，與EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY雖然有一些相關性，但是與平常相比數值較低。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

OANDA、貨幣期貨市場（FX）的倉位、主要貨幣對的走勢

【FX（外匯市場）】

美元/日圓（USD/JPY）

上週的美元/日圓前期堅挺，上漲至110.40左右，後期受到阻力，下調至109.60左右，依然沒有明確的方向感。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多頭部位的比率較高，因為在近期箱體的下限價位波動，令出現賬面虧損的多頭部位增加

所以，如果跌破支撐水平的話，停損回賣將會增加，還需注意下調壓力有可能會進一步加強。

在判斷今後的方向感時，首先需要關注能否守住支撐水平的109.60與109.40等價位。

【USD/JPY的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

日圓期貨市場中，多頭部位的比率稍微增加，空頭部位稍微減少，淨值是空頭部位的比率減少。

【期貨市場中日圓的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/31）】

歐元/美元（EUR/USD）

上週的歐元/美元維持上漲走勢，一時突破1.19價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空保持均衡，但是因持續上漲，令大部分的空頭部位出現了賬面虧損。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能會持續走強。

從4小時圖表來看，上漲最近好像陷入了停滯。在判斷今後的方向時，需要關注下調時能否守住由低價連接的支撐線以及近期支撐水平，在上探高價時，能否突破成為7月底的上漲阻力1.1908價位等。

【EUR/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

歐元期貨市場中，因多頭部位減少、空頭部位增加，令多頭部位的比率減少，多空保持均衡狀態。今後需要關注多頭部位的比率是否會持續減少還是會再次增加。

【期貨市場中歐元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/31）】

英鎊/美元（GBP/USD）

上週的英鎊/美元持續走強，上漲至接近1.39價位左右。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空部位的比率保持均衡，但是因為近期走強，令出現賬面虧損的空頭部位增加。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會持續走強。

從4小時圖表來看，與歐元/美元一樣，近期上漲出現了停滯。在判斷今後是否會持續上漲時，需要關注在下調時能否守住由低價連接的支撐線以及近期支撐水平等。

【GBP/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

英鎊期貨市場中，多空部位雙方都有減少，淨值是空頭部位的比率減少，多空依然保持均衡狀態。

【期貨市場中英鎊的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/31）】

澳元/美元（AUD/USD）

上週的澳元/美元持續走強，上漲至接近0.75價位。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，多空比率保持均衡，但是因為近期走強，令出現賬面虧損的空頭部位增加。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，有可能還會持續走強。

從4小時圖表來看，近期上漲好像出現了停滯。在判斷今後的方向時，需要關注下調時能否守住由低價連接的支撐線以及近期支撐水平，在上探高價時，能否突破近期高價0.75大關等。

【AUD/USD的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表

澳元期貨市場中，與前一週一樣，空頭部位的比率持續增加。今後需要關注是否會保持現在的走勢，還是這些部位的結算會增加。

【期貨市場中澳元的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/31）】

【CFD（差價合約）】

美國S&P股票指數500（US500）

上週的US500持續走強，上漲至4550價位左右。

從OANDA的未平倉部位數據圖表來看，空頭部位的比率較高，但是因為持續走強，其大部分都已出現了賬面虧損。如果在下調後的平倉回買，以及上移高價後的停損回買增加的話，需要注意有可能還會持續走強。

而另一方，因為上漲勢力減弱，令受到壓力的多頭部位也有所增加。如果下調加強的話，這些部位的停損回賣也會增加，有可能會進一步加強下調。

從4小時圖表來看，雖然維持上漲走勢，但是在判斷今後的方向感時，需要關注在下調時能否守住近期支撐水平，在上探高價時能否上移高價等。

【US500的4小時圖表】

【圖表使用指標工具包括】： OANDA_ Multi_Parabolic 、 OANDA_ Multi_RSI 、 點擊查看最新OANDA掛單/未平倉部位數據圖表



從S&P500期貨市場來看，多空部位雙方都有減少，淨值是多頭部位的比率減少。

【期貨市場中S&P500 consolidated的未沖銷部位狀態（最終更新日2021/08/31）】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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