後疫時代健康至上 南山人壽推廣健康促進有成

獲頒亞洲企業社會責任獎「健康衛生推廣獎」肯定

被譽為亞洲評價最高的ESG獎項「亞洲企業社會責任獎」於9月2日下午舉行線上頒獎典禮，南山人壽連三年獲得肯定，繼前兩年分別獲得「健康衛生推廣獎」及「綠色領導獎」後，2021年再以「『健康活力好 樂齡不顯老』全齡健康促進計畫」，再度拿下健康衛生推廣類獎項。南山人壽表示，未來將積極回應聯合國永續發展目標SDGs３—「確保及促進各年齡層健康生活與福祉」，透過提供優質的保險商品與推動「南山健康守護圈」，以企業的力量結合核心本業回饋社會。

台灣預估在2025年將跨越老年人口占總人口比率達20％的超高齡社會門檻，過去高齡化政策多聚焦於醫療與社會福利領域，而新世代的銀髮族除了生理保健需求，應注重如何經營有品質的生活，因此更應透過運動、健康促進等，來讓自己獲得更良好的晚年生活。南山人壽將健康促進概念融入企業經營業務方針，展開「健康活力好 樂齡不顯老」全齡健康促進計畫，透過有組織有系統地以行動方案，持續且逐年擴增服務的深度與廣度，以前瞻創新的思維，鼓勵國人超前佈署，不僅為自己的老年生活做準備，也讓有醫療照護需求的長輩及其家人有所依靠。

在商品服務方面，南山人壽近年積極深耕發展具外溢機制設計的健康險商品，迄今共推出近20張具外溢機制設計的保險商品，鼓勵客戶定期檢視自身健康情形，若體況達標者即有機會獲得保障增額或現金回饋等作為獎勵 ，鼓勵保戶以更積極自主的投保行為，落實並提升自身健康管理觀念。南山人壽以創新及切合民眾需求為目標，成功締造市場卓越口碑，贏得去年度、及今年上半年，外溢保單市場投保件數第一之佳績 。

此外，南山人壽致力成為國人的健康夥伴，透過健康守護圈的策略結盟，將各項商品服務從「事後補償」逐步走向「事中改善」，再邁向「事前預防」；在體況良好或年輕時期，南山人壽透過多元管道向國人宣導健康促進的重要性，包含舉辦線下健康講座及線上活動推廣，並與Remark合作提供民眾下載「BAM活力洋溢APP」，鼓勵使用者養成長期健康行為；到了亞健康或疾病時期，南山人壽攜手異業夥伴，提供所需的各式健康管理服務；在走到疾病或失能時期，南山人壽也運用企業資源，結合異業夥伴提供照護所需的各式服務，針對特定弱勢民眾更結合南山慈善基金醫療關懷計畫，提供醫療費補助、照護及義工服務。完整計畫要讓國人在人生四大時期都能維持基本的生活品質，幫助國人皆有機會享有「莫道桑榆晚，微霞尚滿天」的老後。

南山人壽發揮本業職能，透過保險商品及服務鼓勵國人做好風險管理，為自己的健康及晚年生活而努力，各項作為成效亦獲國內外肯定，「活力洋溢BAM身計畫」獲得今年保險信望愛獎「最佳整合傳播獎」優選及第17屆國家品牌玉山獎「最佳人氣品牌」肯定外，近期南山人壽更榮獲全球知名財經媒體《全球商業觀點(Global Business Outlook》及《保險業亞洲雜誌Insurance Asia Magazine》頒發「臺灣最佳企業社會責任保險公司」及「年度最佳壽險公司」獎項，未來亦將發揮保險核心職能，除透過各式保險商品服務協助國人做好風險保障外，更將持續耕耘，發揮「健康有南山」的企業責任，成為協助國人維持健康的好夥伴。