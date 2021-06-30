颱風季將到 民眾應審視居家安全

隨著梅雨季結束，7至8月即將進入颱風季節，而近年來全球氣候異常，使得颱風、降雨等導致重大災損情形日益增加，造成民眾不小的災情及經濟損失，新光產物保險提醒民眾，應注意氣象預報並提早做防範。而因疫情影響，民眾待在家裡的時間更長，因此建議可趁此機會適當的檢視自家之保障，在災害發生時才能轉移風險減輕財務損失。

新光產險指出，大多民眾投保的住宅火險，僅提供基本的保障，為讓居家安全保障更全方位，應要審視自身的需求做調整，民眾可參考綜合型住宅火險，如新光產物「萬事保」居家綜合險，除了基本的住宅地震險外，居家日常生活責任保險、居家災害生活不便險、房屋跌價補償保險也都涵蓋在內，並可依據需求加保實損地震保險、土壤液化、颱風及洪水動產保險及居家清理費用、家事代勞等保障，更重要的是若家中有毛小孩，更提供「寵物意外費用補償保險」，將家中每位成員都納入保障範圍內。

另，在颱風時節，家中車輛的防護常常被忽略；新光產險表示，一般「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」（簡稱颱風洪水險）是附加於「車體損失險」中，除颱風直接造成的淹水以外，如愛車因颱風刮起的招牌砸中、狂風造成車窗玻璃破損等，均在理賠範圍內。若是預算有限，亦可選擇「汽車限額天災事故車體損失保險」，可單獨投保節省保費，但此商品為「限額賠償」，若汽車修復費用超過約定限額則需由被保險人自行負擔，消費者應注意不保項目及保險額度限制。

新光產險提醒「颱風洪水險」要趁早投保，為避免危險來到，再臨時加保方式仍須繳交全年保費，且若颱風警報或大雨特報發佈後才要加保，保險公司是不受理的。