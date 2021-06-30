醫事人員綜所稅申報及繳納期間可延至8月2日

財政部北區國稅局表示，109年度綜合所得稅結算申報及繳納期限為今(110)年6月30日，考量嚴重特殊傳染性肺炎疫情嚴峻，許多醫事人員正全力投入防疫、抗疫、病患照護、疫苗施打或相關之醫療週邊工作，可能未及於今年6月30日前完成109年度綜合所得稅結算申報，為使醫事人員能夠安心投入防疫工作，財政部公告放寬其申報及繳納期間得展延至今年8月2日，納稅義務人或其配偶如為具有執業登記之醫事人員者，其109年度綜合所得稅結算申報及繳納期間得展延至今年7月31日(因7月31日遇假日順延至8月2日)。

該局說明，前開醫事人員無須事前提出申請，僅須於今年7月1日至8月2日間檢附執業執照，向國稅局辦理申報： 一、申報方式：可就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所或服務處辦理網路申報、人工申報或稅額試算服務回復確認。二、繳稅方式：可持繳款書以現金(或票據)方式至金融機構繳納(郵局不代收)，3萬元以下可至便利商店繳納，或以委託取款轉帳方式繳款。 三、透過網路申報應行檢送之其他證明文件及單據資料，如未能現場提供，應於110年8月12日前送(寄)戶籍所在地國稅局或就近至任一國稅局所轄分局、稽徵所或服務處代收。該局提醒，因綜合所得稅電子結算申報繳稅系統將於6月30日午夜12時關閉，醫事人員因防疫工作致未能於6月30日前完成申報，即無法在家自行辦理網路申報，請於7月1日至8月2日期間前往附近之國稅局辦理申報，如有相關申報疑義，可撥打各地區國稅局服務電話(免費服務電話0800-000-321)或向所在地國稅局洽詢。