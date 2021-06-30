遠雄人壽榮獲2021 APEA雙料大獎

由亞洲企業商會舉辦的2021亞太傑出企業獎(Asia Pacific Enterprise Awards，APEA)今（30）日下午舉行線上頒獎典禮，遠雄人壽從亞太地區15個國家、130個參賽企業中脫穎而出，獲頒「卓越企業管理(Corporate Excellence)」及「優異勵志品牌(Inspirational Brand)」雙料大獎，經營實力與品牌信譽在2020年超越期望，獲得國際肯定。

「亞太傑出企業獎」由亞洲企業商會(Enterprise Asia)自2007年起開始頒發，是亞洲地區是最負盛名的地區性獎項之一，表彰各行業表現卓越的企業，尤其在瞬息萬變的商業環境中依然屹立不搖、持續成長，是所有企業值得學習的標竿。該獎項評審團包括亞洲地區學術界、企業家、非營利組織及各行業專家等，透過提名與獨立審查二階段，評選出最優秀的亞洲標竿企業。

遠雄人壽在台深耕28年，始終如一，長期以來持續聚焦保障型商品，資產規模連年成長，已突破6,000億元。近年來遠雄人壽努力尋找獨特自我價值，跟隨世代轉型跳脫，以「做自己的英雄」傳遞堅持認真不放棄的品牌態度，同時鼓勵大眾勇敢追夢。多年來積極培育優質保險專業人才，透過各種增員方案引進新秀，壯大業務團隊；同時在保戶服務上，運用數位科技的便利與快速性，推動行動投保、線上理賠等，創造高服務附加價值，並重視傾聽保戶聲音，建立多元完善的回饋管道與專責單位，提高客戶滿意度，輔以逐夢齊飛的企業精神，與市場、消費者、合作夥伴、供應商、投資人緊密合作，積極正向的品牌形象深獲各界認同，品牌知名度為業界前10大，連續五年獲中華信評twA+評等，六度入列天下百大金融業。

台灣進入高齡化、少子化社會，遠雄人壽持續推動友善的普惠金融，除了微型保險、小額終老保險，並透過全方位健康照護保戶加值服務與喘息服務計畫，運用無障礙接送服務、戲劇輔療課程等，從根本減輕家庭照顧問題，並且打造無障礙AAA最高等級認證的網路環境，成為身心障礙者與高齡長者的後盾、給予支撐的力量。此外，遠雄人壽投身社會參與腳步從未停歇，提供偏鄉學童多元學習縮短城鄉差距、號召企業志工回饋在地社區，透過「金險獎」校園影片徵件活動向年輕學子紮根「需要 提前準備」的風險觀，連續11年投注癌症家庭獎助學金，持續以具體行動逐步拓展公益影響力，期盼協助個人、家庭到社會累積安定的力量。