輸銀新任總座揭示「誠信、卓越、分享」精神

奉行政院核定，中國輸出入銀行總經理一職由原合作金庫銀行資深副總戴燈山接任。卸、新任總經理交接暨宣誓典禮於6月28日假輸銀七樓禮堂舉行，由輸出入銀行理事主席劉佩真主持並監交〈誓〉，場面簡單隆重。

輸出入銀行自去年11月由原總經理劉佩真升任理事主席後，即以理事主席兼任總經理長達半年之久，後由資深副總經理柯綉絹再代理該職，如今高層人事總算底定。

輸出入銀行指出，新任總經理戴燈山學識、資歷相當豐厚、完整，擁有經濟及企管雙碩士學位，民國78年進入合作金庫銀行服務至今，歷任合作金庫商業銀行國內總行、分行單位各項要職，同時並有合庫銀行馬尼拉、比利時及西雅圖等國外子行及分行8年海外打拼、任職經驗，是個資歷豐厚的金融專業人才。

戴燈山表示，首先感謝在合作金庫銀行32年職涯中，合庫同仁及長官的協助與提攜，尤其是最近三年多來，由董事長雷仲達身上，學習到前瞻且宏觀的經營理念及劍及履及的認真精神，對此更是心懷感恩。

同時戴燈山強調未來將扮演好總經理的執行者角色，依循理事主席在去年11月9日上任時揭示的五大業務發展規劃，第一、配合政府政策，積極推動政策性業務；第二、擴大增資效益，增加業務承作能量；第三、執行國家融資保證機制任務，完善國內綠色融資運作制度；第四、強化資安及數位能力；第五、擴增營運範疇，積極擴展全球據點，對台商提供優質服務。秉承政府政策、理事會決策及理事主席指示，與輸銀同仁一起攜手合作，讓政策、決策及規劃落實執行。

最後，戴燈山揭示「誠信、卓越、分享」六字，與輸銀同仁共勉，並希望以此精神加入輸銀行這個優秀團隊。同時進一步表示，未來將會著重於效率化作業平台的建立、人才培育及共同的學習與成長，以及法令遵循與風險管理，讓輸出入銀行的優良傳統與專業功能在歷任前輩及理事主席與同仁奠定的優越基礎上，更加精實茁壯，成為胸懷世界廠商的堅強後盾。