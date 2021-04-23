地下匯兌與違法吸金同罪 法界：似欠公允應區隔

台灣科技法學會、國立陽明交通大學科技法律學院金融監理與公司治理研究中心，於日前舉辦了「地下金融與銀行法刑事責任」座談會，對「地下匯兌與違法吸金區隔」作了深入的探討，與會的法界專家大多認為兩種行為在法律上應有所區隔。

座談會中，陽明交通大學特聘教授林志潔開宗明義表示，違法吸金與地下匯兌的行為態樣與不法內涵並不相同，似乎不應該在刑度和加重處罰條款上同等對待，若一律規範在同一條文中，又是否會造成處罰欠公允的問題？

她也進一步說明，違法吸金本是欺騙，必定有被害人，而地下匯兌因為使用者大都明白情況，幾乎沒有受害人，也並非都為掩飾隱匿犯罪所得。對此觀點，輔大財經法律學系主任郭大維表示贊同，認為地下匯兌與非法吸金的「構成要件」「刑度」「量刑準則」應分別規定，銀行法的現有規範也應該調整。

而在法律實務見解上，台灣高檢署檢察官張書華則指出，地下匯兌對一般民眾財產影響有限，且不易有被害人，跟吸金常見同時成立他罪的情況不太相同；陽明交大科法兼任副教授陳肇鴻也提出全球經驗作為參考，國際常見法律規範是刑度3年以下，台灣的銀行法罰則相對較高。

同時也擔任金融消費評議中心董事長的林志潔補充表示，地下匯兌主要問題之一在對岸，中共官方高度外匯管制，使得台商根本無法把錢匯回台灣，只得走地下管道，即便台灣鬆綁相關規定，對岸的問題還是沒有解決。

陽明交通大學特聘教授林志潔表示，違法吸金與地下匯兌的行為態樣與不法內涵並不相同，似乎不應該在刑度和加重處法條款上同等對待。/與會者提供

另外她也認為，地下匯兌不一定有洗錢問題，特別是移工，因為金額太小，很多銀行不願處理，加上六、日也無法辦理，換匯手續費用又高，種種因素不只銀行沒興趣，移工本身也不喜歡銀行，反而給了地下匯兌機會，針對這樣的特殊群體，我方應適度的開放，依其特性分層監理，可讓洗錢的疑慮大幅降低，否則把移工匯兌與違法吸金放在同個刑度，「下手太重，非常不公平。」

隨著台灣發展腳步越來越國際化，金融及銀行相關法規是否也能與時俱進，確有值得高度探討之必要。