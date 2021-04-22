永豐金「永豐生活」 每天一個簡單綠行動 讓地球永豐

迎接世界地球日51週年 共同響應21天綠色嘉年華

迎接世界地球日(每年4月22日)邁向51週年，永豐金控以「永豐生活」響應台灣環境資訊協會發起的「21天綠色嘉年華」活動，鼓勵員工、客戶從日常營運、產品開發到業務推動，從日常生活中的小處著手，一起透過集結的力量，讓綠色生活成為習慣，用每天一個簡單綠行動讓地球永豐，共同為地球永續發展盡心力。

永豐金控表示，2019年響應台灣環境資訊協會推動的「百萬綠行動」計畫 ，邀請員工及眷屬、民眾一起從日常生活實踐生態永續，不到一年的時間即募集約28萬個綠行動；2020年以每年30萬個綠行動實踐地球永續。今年將持續以「永豐生活」每天一個簡單綠行動，讓地球永豐的理念，在每月17日更新環保主題並舉行活動；3月以「關燈一小時，地球變好了」為題，永豐六棟大樓響應3月27日地球關燈一小時活動，並邀請員工共同參與。

4月加入台灣環境資訊協會舉辦「21天綠色嘉年華」活動，宣導「世界地球日‧修復我們的地球」的議題；同時，對企業內部展開「愛地球‧環保隨拍」攝影徵稿活動，邀請員工從食、衣、住、行、育、樂六大修復地球主題中，隨手拍下生活中對環境友善的舉動，期望透過攝影作品傳遞理念，喚起大眾對保護環境的情感。

同時，永豐金控及各子公司也積極發展綠色金融，並藉由推動綠色營運爭取客戶認同與支持。在綠色金融部份，永豐銀行截至今年2月，融資合作的太陽光電廠達4,685座、餘額約422億元；永豐投信在原有國內首檔台股ESG主動型基金永豐臺灣ESG永續優選基金之外，3月持續多元化責任投資商品，推出永豐台灣ESG永續優質ETF (00888) 追蹤富時台灣ESG優質指數，提供投資永續未來的優質選擇。

永豐銀行及永豐金證券去年創業界之先，分別在全台分行及分公司導入e化及無紙化綠色營運措施；銀行導入「eNote」電子表單，提供環保節能，數位無紙化的交易體驗；證券分公司全面導入開戶契約書e化系統，邁入線上線下開戶全面無紙化、徵審e化、簽核作業行動化的數位券商新里程，共同為留下永續的生活環境而努力。