上海商銀斥資億元打造高資產財管中心

上海商銀（5876 ）搶得頭香！榮獲金管會第一波核准開辦高資產財富管理，斥資數億元於台北市超級精華區打造獨棟別墅傳富理財中心，即日起由專業團隊為高資產客戶提供量身打造專屬理財規劃的服務。

總經理林志宏表示，上海商銀自去年底獲得金管會核准開辦新台幣一億元以上高資產客戶服務業務以來，就全力動員積極籌辦這項新服務業務，經過近四個月的努力，終於即將開始運作，並將負責推展該項業務的單位取名為「傳富理財」。上海商銀「傳富理財」團隊包含該行的理財、企金、OBU及信託等領域的優秀同仁，並從外部招募具有私人銀行背景的營運、行銷及商品設計專才，再結合國內前四大會計師事務所的執業會計師團隊，將提供高資產客戶專業且全方位的差異化金融產品與服務。

上海商銀長期深耕重要核心價值客戶的往來關係，也積極開發OBU客戶，發展國際金融業務。上海商銀是許多客戶的第一個OBU往來銀行，經過這幾十年來的努力耕耘，伴隨客戶共同成長茁壯，奠定了與客戶的深厚關係。林志宏進一步指出，過去我們協助客戶打拼賺錢，未來我們將進一步為客戶做好資金規劃與資產傳承的服務，成為客戶世世代代的最佳金融夥伴。

近年來國際稅務環境產生巨大的變遷，多項稅務改變的議題更是對台商有相當的影響，上海商銀自三年前即開始向客戶宣導包含共同申報準則（CRS）、經濟實質申報等相關議題，同時搭上「境外資金匯回專法」的實施，結合會計師專業諮詢，提供客戶全球資金配置的可行方案，並搭配家族傳承的設計與安排，滿足高資產客戶世代交替的需求。上海商銀更進一步表示，「傳富理財」將推出高資產客戶獨享的債券、衍生性商品、私募基金等金融商品，以滿足高資產客戶的理財需求，而私人銀行流行的融資交易，上海商銀的信託業務更是於數年前即已取得許可，也可以讓高資產客戶同時適用。

上海商銀精心打造傳富理財，於台北市仁愛路設立獨棟隱密、獨立性高之專屬VVIP中心，提供高資產客戶尊榮的財管服務業務，除提供上述客製化的商品，上海商銀也為「傳富理財」客戶提供了許多驚豔的禮遇，除了跨行提款、轉帳、匯款每月99次免費等交易手續費優惠外，更提供高資產客戶生日禮、機場接送、高鐵升等商務艙等特別權益， 總經理林志宏也期許該行「傳富理財」在「高資產客戶服務業務」五月正式運作時，能持續加強產品研發能力，以提供更精緻的客製化產品方案，同時也要更用心服務，讓客戶享受金字塔頂端的禮遇，努力達成上海商銀為高資產客戶「傳富理財，成就未來」的使命。