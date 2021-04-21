5月報稅新措拖上路 基本生活費扣除額調幅歷年最大

北商大、台北會計師公會合辦研討會 為報稅新措拖釋疑

針對109年度所得稅、綜所稅申報，財政部有新措施，包括調高基本生活費、調整財產交易所得標準、調增執行業務者及其他所得業者費用率、調降擴大書審純益率等政策，臺北市會計師公會與臺北商業大學財政稅務系昨（21）日舉辦「營所稅選案查核及常見錯誤態樣分析研習會」，特別邀請臺北國稅局局長宋秀玲一一說明。

宋秀玲說，今年的基本生活費扣除額是有史以來最高調整，從去年的17.5萬元調升到18.2萬元，預估將有205萬戶受惠。其次，為反應去年房地產活絡，在財產交易所得標準，高價住宅的109年度所得額標準由108年度15%調整為17%；非高價住宅則依各地區之所得標準分別調增1%至5%。

去年受到疫情影響，財政部也為反應受影響企業或職業，宋秀玲指出，醫事人員的執行業務所得無條件可按費用標準的112.5%計算，至於非醫事人員，若109年度收入總額較108年度減少逾30%者，也得以用112.5%標準計算。另針對企業採擴大書審，其純益比率可以打8折。

其次，宋秀玲出席研討會時針對選案查進行解釋，她說查核的目的主要是要維護租稅公平，希望能夠達到合理、合情的課稅原則，宋秀玲跟在場會計師們表達，希望會計師們可以協助納稅人適度稅務規劃，但不要過度。她進一步指出，在每年5月報稅季時，會計師都扮演非常重要的角色，這場研討會主題是希望避免申報時的錯誤態樣，藉由分享錯誤態樣，讓會計師們更專注在簽證品質的提升，最後達到稅收的增長，實現租稅公平的目標。

台北市會計師公會理事長張豐淦理事長指出，會計師即將進入最繁忙的季節，而今天財政部的創舉「手機報稅」服務，讓民眾在報稅時更加的方便。他很同意宋秀玲局長說的：「過度租稅規劃是不必要的。」希望會計師們維持獨立性，從錯誤中多學習，這是今天活動最主要的目的。

該場研討會是由國立臺北商業大學財政稅務系執行「教育部高教深耕善盡大學社會責任計畫」內容，宋秀玲局長除了分享租稅新措拖外，也向會計師推廣今年新上路的「手機報稅」，民眾可以利用智慧型手機連結至財政部電子申報繳稅服務網站，只要按照手機螢幕顯示步驟逐一操作就可以完成綜合所得稅申報。