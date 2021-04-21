業界首創！新壽提供「手語視訊翻譯平台」

落實公平待客 聽語障人士溝通零距離

新光人壽持續引領數位潮流，落實公平待客，實踐普惠金融，領先壽險業界與「洛以整合溝通有限公司」合作，推出運用科技提供聽語障人士LOY「手語視訊翻譯平台」溝通服務，未來保戶至臨櫃辦理各項保單服務時，只需手持手機或平板，便能撥打視訊電話向線上專業手語翻譯員連線，確保聽語障人士能順暢溝通。

LOY「手語視訊翻譯平台」是由曾經去美國求學的聽障人士歐陽磊，效法美國的手語視訊翻譯平台後所創立。當民眾進入銀行、保險公司、政府機關等場域，需要翻譯但身邊無人可以求助的時候，就可透過平台媒合翻譯員，不論是手語視訊、文字通話都能在遠端即時進行翻譯服務，讓溝通過程無障礙。

新壽人壽表示，在得知國內有手語視訊翻譯平台後，便極力促成並推廣到公司北中南客戶服務據點，讓聽語障客戶辦理業務更便利、溝通無障礙，此舉將為業界首創，希望為聽語障客戶盡份心力。

新光人壽長期秉持公平待客理念，除了提供多項友善服務設施，如無障礙空間設置、輪椅、老花眼鏡、放大鏡，讓客戶洽公的空間更友善、安全。更持續強化弱勢客群服務，設置友善服務櫃檯，讓長輩、婦幼或行動不便的保戶能夠在寬敞舒適的空間中等候，並由專人協助優先洽辦各保單事項，更打造服務新體驗，提升客戶臨櫃視覺感及安全社交距離的新服務體驗，於各地客戶服務據點進行設備汰舊換新及動線重整，增設雙語化的告示牌，體現整體環境明亮活力氛圍，提升客戶好感度。

此外，新光人壽也於官方網站設置「金融友善服務專區」，針對身心障礙者、高齡族群、硬體限制或網速很慢使用者的需求，透過圖片增列文字說明、全站導盲磚設計、網頁瀏覽使用鍵盤操作以及放大介面點擊鈕等細微設計，提升使用者介面的友善性，甚至「一次通過」相關檢測，取得國家通訊傳播委員會「無障礙標章AA認證」，具體實踐公平待客的服務文化。