玉山ATM開放「手機號碼就是銀行帳號」服務

玉山銀行數位金融服務再升級，自即日起，民眾可透過玉山銀行超逾千台的ATM使用手機號碼轉帳服務，據點也包括全台家樂福門市182台ATM及民眾時常採購生活必需品的全家便利商店56台ATM，讓民眾使用玉山銀行金融服務時如使用水電般便利、快速。

手機號碼轉帳服務係指民眾可將手機號碼與銀行帳號綁定，手機號碼即可取代轉入銀行帳號，大幅提升民眾確認帳號的便利性。而在使用步驟上，只要持有玉山銀行帳戶的顧客，皆可在玉山銀行ATM或行動銀行APP將手機號碼與銀行帳號進行綁定，要向他人收款時只要提供手機號碼即可取代轉入銀行帳號，相較時常需確認帳號的正確性而言，手機號碼在使用情境上更容易被記憶。當然如果民眾需要轉帳給他人，只要對方手機號碼經過綁定，亦可直接輸入其手機號碼進行轉帳。

為推廣該項利民服務，玉山銀行更推出「提高轉速！手機號碼就是銀行帳號」活動，即日起至8月31日，凡持有玉山銀行帳戶者至活動網頁進行登錄，並完成手機號碼收款設定及2筆手機號碼轉帳，即可獲得新台幣30元購物金，限量3萬份。更多詳情可至「玉山銀行活動網頁」查詢 此外，玉山銀行e.Fingo數位品牌提供多元數位金融服務，在轉帳服務的部分，提供顧客全方位的線上轉帳服務，除了一般轉帳及手機號碼轉帳外，也提供個人專屬QR Code收款碼及非約定轉帳限額提升服務。

手機號碼轉帳服務，提供顧客可自內建通訊錄查找門號功能，讓轉帳更方便快速；個人專屬QR Code收款碼，是針對經常性親友間的分帳需求，可透過手機掃描方式即可完成轉帳，除便利外亦免除帳號輸入錯誤之風險；非約定轉帳限額提升服務，是針對有大額轉帳需求的顧客，只要簡單三步驟設定，便能將線上非約定轉帳的額度提升至單筆20萬、單日20萬、單月50萬，未來e.Fingo亦將持續推出更多貼心的創新服務，讓民眾體驗數位金融的美好。