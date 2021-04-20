線上取號QR-code 防疫報稅易掌握

財政部北區國稅局表示，今(110)年辦理109年度綜合所得稅結算申報及繳納期間維持1個月，自今年5月1日至5月31日，民眾可自行利用網路報稅或稅額試算回復確認完成申報，以避免外出報稅，增加群聚感染的風險，若仍選擇至國稅局現場報稅，請善加利用「網路查詢等待人數及預約取號」服務措施，可避免現場久候。

該局說明，今年新增手機報稅及行動電話認證2項服務，民眾可利用手機連上財政部電子申報繳稅服務網站辦理申報；或利用行動電話號碼、國民身分證統一編號及健保卡卡號為通行碼(行動電話認證機制)，快速登入網路申報系統辦理申報；此外，各地區國稅局賡續提供稅額試算及網路申報服務，且民眾可至四大便利商店Kiosk多媒體資訊機列印查詢碼及補印稅額試算繳納單，輕鬆在家完成報稅。另該局提醒納稅義務人，為避免臨櫃申報群聚感染，該局申報場域將落實執行各項防疫措施，為民眾量額溫及手部消毒，並請民眾全程戴口罩。為避免人潮擁擠，請民眾多加利用線上取號服務，透過手機或家中電腦，登入該局網站首頁「熱門焦點」專區，點選「線上取號」小圖，即可瀏覽該局7縣市(新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣、基隆市、花蓮縣)服務據點的「叫號進度」及「等待人數」，該局利用系統預估可能等候時間，並於網頁各據點「等待人數」欄位，以綠、黃、紅三個顏色顯示，綠色預估等候時間為30分鐘內、黃色為30至60分鐘、紅色為60分鐘以上，民眾可自行預估到達報稅現場路程所需時間及掌握等待人數，於網頁輸入手機號碼進行預約取號，算好時間再出門，如抵達現場時已經過號，只要掃描QR-Code報到參與叫號，等待現場叫號系統呼叫3組號碼後，即插入叫號，免再重新取號，省時又便利。

北區國稅局進一步說明，申報期間考量公眾安全以及配合防疫措施，採行過篩分流，並規劃將民眾等待區設置於戶外，以管控室內報稅人數，請民眾支持及配合防疫措施。該局仍呼籲，值此疫情期間，最好的報稅方式是在家以網路申報，該局並提供電話秘書服務，納稅人於申報時有任何疑問，可逕撥免費電話0800-000-321洽詢，將有專人解說協助完成申報。