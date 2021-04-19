上海商銀 獲頒海外信用保證五大獎

上海商銀（5876）長期配合政府政策運用海外信用保證基金的保證機制，協助台商在海外拓展事業，共同發展我國經貿實力，109年度承做海外信保績效斐然，榮獲海外信用保證基金頒發「總送保融資金額特優獎」、「COVID-19專案總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」，以及越南同奈分行與忠孝分行獲頒「分行送保件數及融資金額特優及優等獎」，連中五元，成績優異。

上海商銀成立106年來，一貫秉持「服務社會、輔助工商實業、發展國際貿易」的經營宗旨，以企業金融為核心，中小企業為主力客群，並發揮外匯及國際金融競爭優勢，近幾年來更強化布局亞太，109年12月設立大陸無錫分行，進一步開展兩岸三地金融業務，並連結香港子行上海商業銀行於歐美與中國大陸等地之分行，今年5月亦將於越南設立北寧代表人辦事處，提供台商客戶更完整的跨國金融服務。該行向來善用信用保證基金保證機制，除了強化客戶信用品質，降低風險，也減少耗用資本，提高使用資本的報酬率，可謂一舉兩得。

上海商銀自民國92年10月與海外信用保證基金簽立信用保證契約迄今已歷近18年，雙方長期緊密合作，該行承作海外信保金額向來領先同業，109年市佔率超過27％，獨佔鰲頭，該行並捐贈海外信用保證基金，以厚植其基金規模，強化其承保與風險承擔能力，彼此相輔相成，相得益彰。今年以來新冠肺炎疫情衝擊全球，影響海外台商營運，該行仍全力配合海外信用保證基金的紓困專案，協助台商共度難關，成為台商強力的後盾，並將持續配合政府新南向政策，積極推展海外信保業務，協助台商取得融資管道，創造台商客戶、海外信用保證基金及銀行三贏局面。